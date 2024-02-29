Помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что готов снова поехать на переговоры с представителями Украины.
Как заявил Мединский в комментарии каналу SHOT, он поедет на вероятные переговоры в Турцию, если получит соответствующее поручение.
"Дадут поручение - поедем", - прокомментировал Мединский.
Что предшествовало
Напомним, что накануне президент Реджеп Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Юго-Восточная Европа - Украина" заявил, что Турция готова снова предоставить площадку для российско-украинских переговоров .
Как сообщает Институт изучения войны, Турция и Китай, вероятно, разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине. Россия может использовать это для продвижения своих нарративов о переговорах с Украиной и войны, как раньше Кремль это делал, опираясь в пропаганде на подход КНР по расплывчатому мирному политическому плану для Украины.