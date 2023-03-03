Связанные с Кремлем блогеры ожидали более жестких действий, но остались недовольными.

Инцидент в Брянской области РФ показал недовольство действиями Кремля среди российских блогеров, которые ждали это станет хорошей возможностью для официального объявления войны Украине.

Как отмечается в новом отчете Института изучения войны (ISW), этот инцидент вызвал у российских официальных лиц и ультранационалистических групп слухи о реакции Кремля на ситуацию.

Однако за считанные часы стало известно, что статус так называемой "СВО" Кремль менять не собирается. Одним из первых на это отреагировал основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Он саркастически заметил, что Россия позволяла Украине нарушать свои "красные линии" и использовала эту возможность для продвижения наемников.

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"Глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, глава Чечни Рамзан Кадыров и российские блогеры призвали Кремль усилить меры безопасности и провести ответные операции.

Связанные с Кремлем блогеры и экс-чиновники также призвали Кремль внести в список террористических организаций Вооруженные Силы Украины, российский добровольческий корпус и другие украинские вооруженные организации. Инцидент в Брянске они сравнили с захватом школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году.

Один из российских блогеров, связанный с Кремлем, заявил, что российский добровольческий корпус несет ответственность за убийство Дарьи Дугиной и другую террористическую деятельность в России. Кроме того, блогеры призвали Путина сформировать Верховную ставку для принятия всех политических, военных и экономических решений.

Другие блогеры выступали за выделение дополнительных ресурсов для пограничных подразделений и укрепления госграницы с Украиной. Были и более неадекватные заявления, например часть блогеров призвали Кремль сформировать отряды убийц против украинских чиновников и создать зоны отчуждения на границе.

"Эти ответы указывают на то, что ультранационалистическое сообщество в значительной степени недовольно многочисленными аспектами неспособности Кремля полностью поддержать свою собственную лживую риторику о том, что Россия ведет "экзистенциальную войну" в Украине", - пишут аналитики.

Как утверждают в ISW, Кремль не может удовлетворить все требования этих ультранационалистов.

Инцидент в Брянской области: главное

Вчера, 2 марта, в РФ заявили, что в Брянской области появилась "украинская ДРГ", которая захватила заложников. Впоследствии появились сообщения о двух "ДРГ". Пропагандисты путались в показаниях и числах.

Новости о ДРГ в Брянской области начали разрастаться все более нелепыми деталями. В частности, сообщалось о" стрельбе по школьному автобусу " и гибели ребенка. Сначала выяснилось, что это была девочка, позже сообщили, что это мальчик, а еще позже – что ребенок "воскресла". Через несколько минут этот фейк опровергли власти региона.

Ответственность за инцидент в Брянской области РФ взял на себя Российский добровольческий корпус. Военные заявили, что хотели "показать соотечественникам, что надежда есть", и что россияне с оружием в руках могут противостоять режиму.

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