Соперница Лукашенко отметила, что белорусский народ "никогда не поворачивался спиной к России".

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция «абсолютно ничего не имеет» против России, а также назвала президента РФ Владимира Путина «мудрым руководителем».

Читайте такжеКак "старшего брата" Россию воспринимает только Лукашенко и небольшой процент белорусов – оппозиционерка

Такие заявления она сделала в интервью «РБК». Говоря об отношении Москвы к протестному движению в Беларуси, Тихановская напомнила, что всего пару месяцев назад Лукашенко заявлял, что протестами руководит «рука Кремля».

«И сейчас этот человек изменил свое мнение на 180 градусов. Теперь мы спонсируемся и Америкой, и кто у нас там еще кукловод: Литва, Польша, уже и Украина прибавилась. Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться», - отметила она.

При этом Тихановская указала, что все договоры, заключенные между Путиным и Лукашенко после 9 августа, могут быть пересмотрены новым законно избранным президентом РБ – «если в этих соглашениях будет усматриваться какой-то вред Беларуси».

«Вы должны понять, против России мы абсолютно ничего не имеем. Это какое-то искусственно раздутое мнение одного человека», - заключила она.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Сотни людей пострадали, официально известно о трех погибших.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

Лукашенко и Путин: союз диктаторов

Еще несколько месяцев назад Александр Лукашенко позволял себе критиковать Москву и обвинять Россию во вмешательстве в дела Беларуси. Но после начала масштабных протестов против Лукашенко все изменилось.

После начала акций протеста Лукашенко несколько раз говорил с Путиным. В то же время он начал утверждать, что ситуацию в стране расшатывают извне страны Запада, а Беларуси якобы угрожает НАТО. Он также договорился с Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией. Тогда же он отметил, что, если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Путин не верит в способность протестующих свергнуть режим его белорусского коллеги. По словам источников, российские власти была потрясены масштабами беспорядков в Беларуси. Несмотря на то, что Москва не доверяет Лукашенко, она не хочет допустить приход оппозиционных сил к власти путем уличных акций.

14 сентября Путин встретился с Лукашенко в Сочи. Стороны обсудили ситуацию в Беларуси, а также подтвердили "приверженность прежним договоренностям, включая взаимодействие в оборонной сфере".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров