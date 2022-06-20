Президент России Владимир Путин думает только о захвате новых земель.
Об этом заявил экс-президент Латвии Валдис Затлерс, сообщает Haqqin.
"Я неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Этот человек живет идеями Российской империи XVII века и думает только о расширении границ России и захвате новых земель", — сказал он.
По словам экс-президента, пока из России не поступало ни одного сигнала о том, что война против Украины может вскоре закончиться.
"Мы видим лишь демонстрацию решимости Кремля еще активнее вести боевые действия и угрожать вторжением в соседние с Украиной страны", — сказал он.
По его словам, Кремль, возможно, сам того не желая, подтолкнул страны Балтии к строительству и усилению своих армий.
"Мы знаем, каким примерно будет план восстановления Украины, но у нас нет плана в отношении Российской Федерации", — сказал он.
Война в Украине и псевдореферендумы:
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании РФ ЛДНР.
24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.
27 марта 2022 года в "ЛНР" заговорили о референдуме о вхождении в состав России.
В тот же день, 27 марта, в Госдуме ответили, что сейчас для этого неподходящее время.
12 мая появились сведения о псевдореферендуме в Мариуполе. Оккупационная администрация якобы готовит город к присоединению к РФ.
20 мая в России намекнули на "крымский сценарий" для Херсонской и Запорожской областей.
29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".
В свою очередь спикер Госдепа США Нед Прайс пригрозил усилением антироссийских санкций из-за попыток Кремля "установить институциональный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области".
1 июня член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированный районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Для этих целей оккупанты планируют провести фейковые референдумы. Цеков заявил, что, по его мнению, проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "довольно быстрым, в течение года".
2 июня 2022 года в Кремле заявили, что проведение псевдореферендума о вхождении "ЛДНР" в РФ пока невозможно.
20 июня 2022 года стало известно о том, что в российских школах будут изучать признание Путиным "ЛДНР".
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