20 июня 2022 года стало известно о том, что в российских школах будут изучать признание Путиным "ЛДНР".

Президент России Владимир Путин думает только о захвате новых земель.

Об этом заявил экс-президент Латвии Валдис Затлерс, сообщает Haqqin.

"Я неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Этот человек живет идеями Российской империи XVII века и думает только о расширении границ России и захвате новых земель", — сказал он.

По словам экс-президента, пока из России не поступало ни одного сигнала о том, что война против Украины может вскоре закончиться.

"Мы видим лишь демонстрацию решимости Кремля еще активнее вести боевые действия и угрожать вторжением в соседние с Украиной страны", — сказал он.

По его словам, Кремль, возможно, сам того не желая, подтолкнул страны Балтии к строительству и усилению своих армий.

"Мы знаем, каким примерно будет план восстановления Украины, но у нас нет плана в отношении Российской Федерации", — сказал он.

Война в Украине и псевдореферендумы:

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании РФ ЛДНР.

24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.

27 марта 2022 года в "ЛНР" заговорили о референдуме о вхождении в состав России.

В тот же день, 27 марта, в Госдуме ответили, что сейчас для этого неподходящее время.

12 мая появились сведения о псевдореферендуме в Мариуполе. Оккупационная администрация якобы готовит город к присоединению к РФ.

20 мая в России намекнули на "крымский сценарий" для Херсонской и Запорожской областей.

29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".

В свою очередь спикер Госдепа США Нед Прайс пригрозил усилением антироссийских санкций из-за попыток Кремля "установить институциональный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области".

1 июня член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированный районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Для этих целей оккупанты планируют провести фейковые референдумы. Цеков заявил, что, по его мнению, проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "довольно быстрым, в течение года".

2 июня 2022 года в Кремле заявили, что проведение псевдореферендума о вхождении "ЛДНР" в РФ пока невозможно.

20 июня 2022 года стало известно о том, что в российских школах будут изучать признание Путиным "ЛДНР".

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