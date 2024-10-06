'Тактика обезглавливания': эксперт раскрыл, чему Украина может научиться от Израиля

ЦАХАЛ проводит результативные операции, благодаря взаимодействию военных и разведки.

Тактика Израиля по ударам по "Хезболле" может стать полезной для Украины, которая ведет борьбу против России, пишет директор Christie and Associates в Лондоне, эксперт по международной безопасности Кейси Кристи для Kyiv Post.

Украина может получить значительное преимущество, сосредоточив свои усилия на выявлении и нацеливании на ключевых российских лидеров и активы. Это способно изменить ход войны, заставляя Россию постоянно пересматривать свое командование. Такая стратегия может оказать существенное влияние на моральный дух и сплоченность российских войск, которые уже находятся в сложной ситуации, заставляя Москву тратить ресурсы на закрытие пробелов в командовании, отвлекаясь от наступательных действий.

Для достижения успеха в этом направлении Украине необходимо интегрировать свои разведывательные возможности с высокоточными ударами. После разрешения использовать западное оружие для ударов по целям на территории России, ВСУ смогут достичь значительных результатов и приблизить конец войны, пишет Кристи.

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Пример Израиля демонстрирует не только силу разведки, но и способность быстро превращать ее в действенные операции. Для Украины ключевой задачей является создание такой системы разведки, которая генерирует оперативные данные и максимально эффективно использует их для достижения успеха.

Операция ЦАХАЛа в Ливане является примером современной войны, где эффективная разведка поддерживается хорошо организованной командной структурой, обеспечивающей точное выполнение задач.

Кристи подытожил, что внедрение подобной стратегии Украиной, с акцентом на нацеливание на важные российские цели и интеграцию многодоменных операций, может изменить ход войны в ее пользу, вызвав хаос и страх среди российских военных и подорвав общую стратегию Москвы.

Операции Израиля в Ливане

В конце сентября группировка "Хезболла" избрала нового лидера вместо убитого Хасана Насраллы. Им стал его двоюродный брат Хашим Сафи ад-Дин. Впрочем, через несколько дней Израиль его ликвидировал.

Сам Насралла был ликвидирован 28 сентября в результате удара израильских ВВС. Его ликвидировали во время атаки на центральный штаб организации на юге Бейрута. Через некоторое время в тот же день "Хезболла" официально подтвердила гибель Насраллы.

Насралла был не только военным лидером организации, которая имеет больше баллистических ракет, чем большинство стран мира, но и религиозным лидером среди сторонников группировки. Начиная с 1992 года, когда Насралла возглавил "Хезболлу", он превратил ее в одну из самых влиятельных сил. Сейчас "Хезболла" процветает на Ближнем Востоке, в Европе и Южной Америке. Таких результатов Насралла добился при всесторонней поддержке Ирана.

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