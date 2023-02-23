Западные страны имеют разведывательные данные о том, что Пекин может отказаться от своего ограничения на поставки оружия Москве.

Администрация Байдена рассматривает возможность обнародования разведданных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай раздумывает, поставлять ли оружие России для поддержки войны в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. В последние недели западные страны получили данные разведки о том, что Пекин может отказаться от своего предыдущего самостоятельно установленного ограничения на поставки оружия России. Хотя, по словам официальных лиц США и Европы, Китай еще не принял окончательного решения.

Ранее Пекин осторожно ограничивал свою поддержку финансовой помощью и покупкой нефти, сказали официальные лица, но теперь эта позиция, кажется, меняется. Также Китай продавал в РФ коммерческие товары, таких как микрочипы и дроны, которые также имеют военное применение.

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"До сих пор существовала определенная неясность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России", - сказал высокопоставленный западный чиновник. Он добавил, что разведывательные данные, которыми в настоящее время владеют США и их союзники, "гораздо менее двухзначны".

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь не ответил прямо на вопрос, окажет ли Китай смертельную поддержку военным усилиям России. "Известный факт, что страны НАТО, включая США, являются крупнейшим источником оружия для боевых действий в Украине, но они продолжают утверждать, что Китай может поставлять оружие России", - сказал Ван.

Представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил в среду, что Вашингтон "очень внимательно следит за тем, чтобы определить", продвигается ли Китай в решении предоставлять летальную помощь России.

По мнению официальных лиц США и Европы, то, что Китай может предоставить России летальное оружие, является заметным отклонением от более общих товаров двойного назначения, которые китайские компании поставляли в течение последнего года.

По словам официальных лиц, последние оценки разведки также подчеркнули растущую обеспокоенность Пекина угрозами президента России Владимира Путина по использованию ядерной силы. Эти опасения были единственной точкой соприкосновения с западными представителями относительно России на мюнхенских встречах. В то время, как Китай давно опасался поощрять Москву, он также обеспокоен экономическими и политическими последствиями провала России, заявили чиновники.

Публичные предупреждения в Мюнхене последовали после ряда частных обращений в Китай. По словам официальных лиц, это было скоординировано между западными союзниками в надежде, что это остановит Пекин от безвозвратного шага по началу поставок оружия.

Несмотря на то, что администрация Байдена работала над рассекречиванием разведданных для возможного обнародования, окончательное решение по их публикации не принято, отмечает WSJ.

Торговля оружием в Китае засекречена, и неясно, какое оружие может получить Россия. Китай является мировым лидером в производстве оружия, которая активно использовалась в войне в Украине, включая дальнобойные артиллерийские системы, высокоточные реактивные системы залпового огня, противотанковые ракеты и ракеты класса "земля-земля", малые тактические беспилотники и боеприпасы.

Представители США и Европы заявили, что Пекин не обязательно предоставит современное оружие, но, может пополнить запасы боеприпасов, которые российские силы потратили на поле боя в Украине, и не могут изготовить новые из-за санкций.

"Западные аналитики сомневаются в способности Китая быть надежным посредником в войне, указывая на его очевидную предвзятость в отношении России. После российского вторжения Си Цзинпинь еще не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а с Путиным он разговаривал несколько раз в течение этого периода", - пишет WSJ.

Война в Украине - позиция Китая

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Офиса иностранных дел Центрального комитета Компартии Китая Ван И сказал, что Пекин готов работать с другими странами для достижения прекращения огня и прочного мира в Украине.

Китай неоднократно отказывался осуждать Россию за ее вторжение в Украину и воздерживался от того, чтобы называть это "войной". Пекин последовательно возлагает вину за конфликт на НАТО и США. Также Китай отрицает, что оказывает помощь России в ее вторжении в Украину.

На Мюнхенской конференции по безопасности Ван И заявил, что Пекин готов представить собственные мирные предложения для Украины и России. В Китае отмечают, что война должна прекратиться. Ван И добавил, что предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться. Позже постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь уточнил, что в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину китайские власти обнародуют "документ с позицией" Китая по этой войне, а не "мирный план" относительно ее урегулирования.

Между тем, издание CNN сообщило, что Китай якобы ведет двойную игру. Публично Пекин выступает за мир, но есть "тревожные" сигналы, что Китай готовится тайно поставлять летальную оружие России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о серьезных последствиях в случае передачи России летального оружия для применения в Украине. А постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай перейдет "красную линию", если решит оказать летальную военную помощь России. Она отметила, что Вашингтон приветствует заявление Пекина о его желании мира, но поддержку российского вторжения в Украину постпред назвала неприемлемой.

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