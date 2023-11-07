Антониу Гутерриш также назвал ситуацию в Секторе Газа "кризисом человечности".

Территория сектора Газа ежедневно становится "кладбищем" для сотен палестинских детей, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал к срочному гуманитарному прекращению огня в Газе.

Как пишет Голос Америки, генсек ООН призвал всех участников конфликта уважать международное гуманитарное право, ведь ни одна из сторон не должна быть выше этого.

"Путь впереди четкий. Гуманитарное прекращение огня. Сейчас... Это означает безоговорочное освобождение заложников в Газе. Сейчас... Я никогда не отступлю в работе над их немедленным освобождением", - сказал Гутерриш, имея в виду 240 человек, которых похитили боевики ХАМАСа во время атаки на Израиль 7 октября.

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Глава ООН также отметил, что уважение к международному гуманитарному праву, среди прочего, предусматривает защиту больниц, объектов ООН, убежищ, школ в Газе и в целом гражданских лиц, в том числе не использовать их как "живой щит". Также следует увеличить количество помощи и поставки топлива в Газу.

Гутерриш добавил, что "ужасы в Газе" являются не просто гуманитарным кризисом, а "кризисом человечности". Он добавил, что ответственность за прекращение страданий несут не только стороны конфликта, но и международное сообщество.

Война в Израиле 2023 - нападение ХАМАС

Как сообщал УНИАН, 7 октября этого года палестинская террористическая группировка ХАМАС, захватившая власть в секторе Газа, атаковала Израиль. В результате погибли около 1400 мирных жителей, еще более 200 человек были захвачены в плен.

В ответ на атаку Израиль объявил об операции "Железные мечи" и наносит авиаудары по объектам ХАМАСа. ХАМАС же угрожал казнить гражданских заложников в ответ на удары по Газе. В ЦАХАЛе заявляют, что боевики ХАМАСа создают свои базы вблизи или внутри гражданских объектов, что приводит к большому количеству жертв среди мирного населения. По данным подконтрольных ХАМАСу органов власти, жертвами израильских ударов стали тысячи людей в секторе Газа.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАСом. Однако, Израиль отверг призыв ООН к прекращению огня в Газе.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пока ХАМАС не освободит заложников, в Газе не будет никаких гуманитарных пауз.

6 ноября Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАСу, сообщило, что число погибших палестинцев за время боевых действий достигло 10000 человек. Но подтвердить эти данные независимым организациям пока невозможно.

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