В иностранных медиа появилась информация о том, что индийская армия в рамках программы перевооружения, в частности, планирует списать советские танки Т-72 и заменить их танками нового поколения собственного производства. Но в целом опыт Индии может оказаться уникальным - сейчас она на пути трансформации страны третьего мира в планетарные лидеры.

Все началось с того, что в 2014 году Нью-Дели запустил государственную программу Make in India. Она, кроме 24 гражданских секторов экономики, занимается и оборонной промышленностью. Главная направленность - локализация производства в партнерстве с иностранными компаниями (при этом, Индия ввела дополнительные механизмы, которые делают ее рынок чрезвычайно привлекательным). Иностранные производители порой получают беспрецедентные преференции (среди которых сниженные налоговые ставки, покупка земли под строительство заводов по упрощенной процедуре, частичное госфинансирование проектов и т.д.), но действуют по железному правилу: не менее 51% любой продукции военного и двойного назначения для Вооруженных сил Индии должно быть создано внутри страны.

Если раньше Индия глобально ориентировалась на российские технологии, то с 2015-2016 годов (после запуска программы Make in India) вопросы диверсификации получения ВВТ (вооружения и военной техники) и реализации доктрины по производству ВВТ собственного производства ощутимо снизили уровень ВТС (военно-техническое сотрудничество) с РФ. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, за период 2016-2020 годов продажи российских вооружений в Индию снизились на 53%.

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Действительно, даже несмотря на усилия по диверсификации военная техника Индии до сих пор почти на 70% российского происхождения. Парк танков на 95% состоит из российских Т-72М1 и Т-90С. Аналогичная ситуация с флотом: авианосец Vikramaditya, флагман ВМС, - модернизированный советский авианесущий крейсер (построенный в Николаеве), авиационное крыло которого - самолеты МиГ-29К/КУБ. Четыре из десяти эсминцев и шесть из семнадцати фрегатов изготовлены в России или по ее лицензии. До недавнего времени единственная атомная подводная лодка ВМС Индии была арендована у РФ, а 8 из 14 обычных субмарин - российские. ВВС Индии на 70% состоит из советских/российских самолетов (МиГ-21, МиГ-29, Су-30). Есть ряд совместных производств: самолетов Су-30МКИ и танков Т-90С, ракет BrahMos, автоматов АК-203...

Чего же удалось достичь за счет обновленной военно-технической политики? Нью-Дели неожиданно вышел из совместной с Москвой программы создания нового самолета FGFA на основе Су-57. А еще раньше аннулировал совместный с РФ проект создания военно-транспортного самолета. Индия должна была получить в 2022 году 80 Ми-17В5, но на 32-м вертолете Нью-Дели отменил договор (после этого США сразу высказались за развитие ВТС с Индией).

В 2021 году Индия подписала контракт на закупку 56 военно-транспортных самолетов Airbus C-295 в версии С295MW, имеющих едва ли не лучшие характеристики. При этом, после поставки Airbus первых 16 самолетов в течение четырех лет, следующие 40 самолетов будут изготовлены уже в самой стране.

То есть, Индия продолжает сотрудничество в РФ, но... В начале сентября 2024 года Нью-Дели одобрил закупку 240 авиационных двигателей АЛ-31ФП для истребителей Су-30МКИ ВВС Индии на сумму более 3,1 млрд долларов. Однако они будут производиться в индийской государственной корпорации HAL, а доля их индийской локализации составит более 54%.

Кроме того, в августе 2024 года был достигнут прогресс в подготовке стратегически важного для Индии соглашения с США о поставках авиационных двигателей GE-414 General Electric индийской Hindustan Aeronautics (в рамках проекта производства национального истребителя 5-го поколения). Также предполагается, что для второго, более тяжелого варианта перспективного индийского истребителя, США и Индия совместно разработают и будут производить авиационный двигатель нового поколения на совместных предприятиях. Как следствие, решение вопроса с двигателями откроет программу замены более 100 советских истребителей.

В 2024 году Индия начала переходить и на собственные ракеты "воздух-воздух" (ранее ВВС Индии оснащались ракетами российского производства).

В июне прошлого года стало известно, что Индия решила закупать американские бронетранспортеры Stryker последнего поколения вместо российских (чтобы заменить более 2000 БМП-2 российской разработки). На первом этапе Нью-Дели закупит какое-то количество Stryker в рамках американской программы зарубежных военных продаж, затем страны наладят их совместное производство в Индии.

Тогда же Индия решила поменять электронику на танках Т-90. ОПК уже поставил для армии первые 10 танков Т-90 Mk-III...

На самом деле это только некоторые проекты, но и из них видно, что последовательная военно-техническая политика в течение 10 лет полностью изменила парадигму перевооружения, с четким акцентом на собственный ОПК.

Какой урок из этого может извлечь Украина? Мы также начали обновлять военно-техническую политику. К сожалению, только с "большой войной" (а если точнее, то с середины 2023 года).

Кое-что, конечно, удается. Получены две первые лицензии: на производство 155-мм артиллерийских снарядов от норвежско-финского производителя Nammo и франко-немецкого оборонного консорциума KNDS. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от украинского правительства на строительство завода по производству боеприпасов. Турецкая компания Baykar Makina строит завод дронов в Украине (но старт был не без трудностей вокруг преференций инвестору). Продвигаются несколько проектов совместного производства, в том числе в критических сферах - средств ПВО-ПРО и ракет к ним.

Но все идет слишком медленно, с постоянным торможением - слишком много "ручного управления" и склонности к пиару.

Деятельность Минстратегпрома, к сожалению, нельзя назвать успешной. Реформирование государственного сектора ОПК не было завершено. Не сделаны необходимые шаги по обеспечению защиты иностранных инвестиций.

Не была сформирована и идеология военно-технического сотрудничества. Наиболее негативным фактором является то, что работа Минстратегпрома в части выбора приоритетов для обеспечения Сил обороны Украины вступает в откровенный и нецелесообразный конфликт с действиями и взглядами Минобороны.

Например, в условиях, когда приоритетами для армии признаны ракеты и средства ПВО-ПРО, беспилотные системы и боеприпасы крупных калибров (к уровню приоритетов приближаются также средства РЭБ), Минстратегпром продвигает создание совместных с Чехией производств патронов и штурмовых винтовок Colt. Не менее сомнительными являются намерения вместо ракет развернуть вместе с западными компаниями производства боевых бронированных машин или бронетранспортеров... А это приводит к распылению ресурсов и ограничениям для отечественных компаний.

Валентин Бадрак, директор Центра армии, конверсии и разоружения, военный эксперт и писатель