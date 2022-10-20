На должность смогут претендовать не более трех кандидатов.

После заявления Лиз Трасс об уходе в отставку с поста премьер-министра Британии руководство Консервативной партии решило, как будут выбирать нового главу правительства. На должность смогут претендовать не более трех кандидатов.

Об этом сообщает The Telegraph.

Консерваторы решили, что перед тем, как баллотирования в премьеры, кандидатам необходимо будет заручиться поддержкой минимум сотни депутатов партии. Таким образом, если только один человек наберет нужное число голосов, то именно он и станет новым премьером.

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Стоит отметить, что в Палате общин британского парламента у консерваторов 357 мандатов. Таким образом, кандидатов на пост премьера может быть максимум три. После этого выберут двух кандидатов, которые примут участие в онлайн-голосовании для рядовых партийцев. Они и определят, кто станет новым премьер-министром Велликобритании.

Пока что активно обсуждается вопрос выдвижения на пост премьера Бориса Джонсона. Он очень популярный кандидат среди рядовых партийцев, но тот факт, что нужно 100 голосов парламентариев, может понизить шансы Джонсона снова занять кресло премьера.

Отставка Лиз Трасс с поста премьера - что известно

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьера. Причиной стал секс-скандал с заместителем председателя консерваторов Крисом Пинчером, который приставал к коллегам по парламенту и, будучи пьяным, домагался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

В предвыборной кампании Трасс обещала обеспечить Владимиру Путину поражение в Украине. В апреле она произнесла доктрину нового мира.

Лиз Трасс избрали новым лидером правящей Консервативной партии 5 сентября, и заменила на посту премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. После избрания Трасс политика в отношении Украины в стране не изменилась. В свою очередь она обещала, что Лондон будет поставлять ВСУ еще больше оружия.

Недавно Трасс подверглась критике за свои налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов. 23 сентября публикация нового проекта бюджета переполошила финансовые рынки. Популярность консерваторов упала до рекордно низких показателей за всю историю социологических исследований в Британии.

18 октября стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес и один из его заместителей Джеймс Хиппи уйдут в отставку, если Трасс не выполнит свое предвыборное обещание потратить 3% ВВП на оборону к 2030 году.

20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с должности премьер-министра Великобритании после всего 45 дней пребывания на посту.

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