В Консервативной партии считают лучшим вариантом проведение выборов в один тур.

После заявления Лиз Трасс об уходе с поста премьер-министра Великобритании провели опрос, кто бы мог занять ее место. За кресло премьера и лидера Консервативной мог бы побороться Борис Джонсон.

Об этом свидетельствуют данные опроса членов Консервативной партии, опубликованные на авторитетном сервисе YouGov.

Согласно полученным данным, большинство членов партии хотят, чтобы пост премьер-министра снова занял Борис Джонсон, а дальше бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр обороны Бен Уоллес. Особенно заинтересованы в возвращении Джонсона избиратели Трасс, а это 44% от их числа.

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Кроме того, 62% консерваторов считает, что с ролью премьера лучше всего справятся Джонсон, Уоллес - 62%, Сунак - 60% и лидер Палаты общин Пенни Мордонт - 54%.

В то же время в партии опасаются, что общество плохо воспримет еще одни выборы, поэтому почти 60% настаивают на едином кандидате, а половина поддержала бы выборы в один тур.

В свою очередь обозреватель газеты The Times Стивен Суинфорд в своем Twitter сообщил, что Борис Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании.

"Мне сообщают, что ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера партии тори. Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов", - говорится в сообщении.

За кресло британского премьера также намерена министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок.

Отставка Лиз Трасс с поста премьера Британии - что известно

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьера. Причиной стал секс-скандал с заместителем председателя консерваторов Крисом Пинчером, который приставал к коллегам по парламенту и, будучи пьяным, домагался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

В предвыборной кампании Трасс обещала обеспечить Владимиру Путину поражение в Украине. В апреле она произнесла доктрину нового мира.

Лиз Трасс избрали новым лидером правящей Консервативной партии 5 сентября, и заменила на посту премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. После избрания Трасс политика в отношении Украины в стране не изменилась. В свою очередь она обещала, что Лондон будет поставлять ВСУ еще больше оружия.

Недавно Трасс подверглась критике за свои налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов. 23 сентября публикация нового проекта бюджета переполошила финансовые рынки. Популярность консерваторов упала до рекордно низких показателей за всю историю социологических исследований в Британии.

18 октября стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес и один из его заместителей Джеймс Хиппи уйдут в отставку, если Трасс не выполнит свое предвыборное обещание потратить 3% ВВП на оборону к 2030 году.

20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с должности премьер-министра Великобритании после всего 45 дней пребывания на посту.

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