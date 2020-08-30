На данный момент российский оппозиционер находится на лечении в Германии.

Генеральная прокуратура России направила запрос в Германию о предоставлении результатов анализов оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

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Россия просит Министерство юстиции Германии предоставить результаты анализов и информацию о предварительном диагнозе Навального.

Федеральное министерство юстиции Германии приняло к рассмотрению запрос.

Отравление Навального

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предположили, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В тот же день, 20 августа, в СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находился в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ не рассматривали версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли. В этот же день представители Навального заявили о том, что хотят обратиться в ЕСПЧ, чтобы запретить властям РФ препятствовать транспортировке политика на лечение.

По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.

23 августа 2020 года Навального приняла на лечение берлинская клиника "Шарите".

По состоянию на 28 августа Навальный находился на лечении немецкой клинике "Шарите" и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние медики оценивали как стабильно тяжелое.

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Автор: Елена Коваленко