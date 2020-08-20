Врачи пока не поставили диагноз Навальному

Сейчас медики проводят симптоматическое лечение.

Медики пока не определили диагноз российскому оппозиционному блогеру Алексею Навальному.

Сейчас ему проводят симптоматическое лечение, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, сообщили в ТАСС.

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Есть диагнозы, которые исключаются, находятся в процессе подтверждения. Консилиумы [врачи] проводят. В течение сегодняшнего дня определимся с диагнозом. Симптоматическое лечение, - сказал он.

Пресс-секретарь Навального заявила, что у блогера отравление. По словам замглавврача Калиниченко, это только одна из версий.

Нет уверенности, что причиной состояния (пациента. - ред) является отравление. Естественно, что отравление рассматривается как одна из причин ухудшения состояния. Но могли быть другие реакции острые. Проводится большое количество исследований. Ряд диагнозов, которые мы предполагаем, исключены. Диагностический поиск сузился, - подчеркнул он.

Отравление Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

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Автор: Наталия Печиборщ