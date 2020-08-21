Врач назвал основной диагноз Навального
13:50, 21 августа 2020Мир
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Основной диагноз госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального — "нарушение обмена веществ".
Назван основной диагноз Навального / фото REUTERS
Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови.
Об этом сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский, пишет РИА Новости.
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Специалисты продолжают проводить исследования. Уже установлено, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Утром консилиум признал Навального нетранспортабельным, пока его не будут перевозить в немецкую клинику, хотя этого хотят родственники.
Отравление Навального: что известно
- Утром 20 августа российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Ему стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.
- В Кремле заявили, что следят за состоянием здоровья Навального по сообщениям СМИ и желают ему скорейшего выздоровления.
- Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что полиция обнаружила смертельно опасное вещество в организме Навального.
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