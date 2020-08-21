Врач назвал основной диагноз Навального

Основной диагноз госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального — "нарушение обмена веществ".

Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови.

Об этом сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский, пишет РИА Новости.

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Специалисты продолжают проводить исследования. Уже установлено, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.

Утром консилиум признал Навального нетранспортабельным, пока его не будут перевозить в немецкую клинику, хотя этого хотят родственники.

Отравление Навального: что известно

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Автор: Олег Давыгора