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Врач назвал основной диагноз Навального

13:50, 21 августа 2020
Мир
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Назван основной диагноз Навального / фото REUTERS

Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови. 

Об этом сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский, пишет РИА Новости.

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Специалисты продолжают проводить исследования. Уже установлено, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.

Утром консилиум признал Навального нетранспортабельным, пока его не будут перевозить в немецкую клинику, хотя этого хотят родственники.

Отравление Навального: что известно

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Автор: Олег Давыгора

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