Аналитики отмечают, что Трамп вступает в свой второй срок с более слабой позицией, чем в 2017 году, и на этот раз ему "придется иметь дело с гораздо более жестким и самоуверенным Кимом".

Дональд Трамп достаточно часто вспоминает о "теплых отношениях" с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во время своего прошлого президентского срока и неоднократно утверждал, что их отношения улучшатся, как только Трамп вернется к власти. В то же время Ким пока занимает не такую дружественную позицию - на днях он обвинил США в "неизменной агрессивной и враждебной политике" в отношении Северной Кореи.

Как пишет Business Insider, аналитики говорят о том, что Трамп вступает в свой второй срок с более слабой позицией, чем в 2017 году, и на этот раз ему "придется иметь дело с гораздо более жестким и самоуверенным Кимом".

Трамп стремится вновь наладить отношения с Кимом, и планирует прямые переговоры после вступления в должность. Однако, п словам Брюса Беннета, аналитика из RAND Corporation, маловероятно, что Ким Чен Ын встретится с Трампом, даже если Трамп будет добиваться этой возможности, "если только Трамп не будет готов предложить серьезные уступки до встречи".

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Ким разрушает изоляцию Северной Кореи

Мир становится все более сложным и опасным, и Ким извлекает из этого выгоду.

Трамп пообещал закончить войну на Украине, возможно, передав украинские территории России, однако критики говорят, что мягкая позиция в отношении российской агрессии еще больше усилит Северную Корею.

"Будет интересно посмотреть, как новая администрация совместит более мягкую позицию по отношению к российской агрессии, которую теперь поддерживают северокорейские войска и материалы, с дальнейшими усилиями по сворачиванию северокорейской ядерной программы", - говорит Дэниел Солсбери, научный сотрудник Центра исследований науки и безопасности при Королевском колледже Лондона.

Кнут или пряник

Как отмечают аналитики, для достижения своих стратегических целей Трамп, скорее всего, будет использовать пряники, а не кнуты. Это означает возобновление прямой дипломатии с Кимом, с которым у него всегда были хорошие отношения.

В то же врем обещание Трампа прекратить войну в Украине может сработать в его пользу, уменьшив зависимость России от Северной Кореи и приведя к тому, что государство вновь окажется в изоляции.

Как считает Джереми Чан, старший аналитик Eurasia Group, сделка между Трампом и Кимом представляется маловероятной, но она вполне возможна. Трамп может не требовать денуклеаризации Севера и вместо этого стать посредником в "замораживании" ядерных разработок и испытаний оружия. Взамен Трамп может предложить Киму облегчение санкций и сокращение численности американских войск в Южной Корее:

"Потенциал достижения стратегической цели - признания ядерной державы при одновременном возвращении из международного холода - вероятно, будет слишком велик для Кима, чтобы упустить его, особенно в условиях, когда война в Украине идет на спад", - говорит Чан.

Как отмечает Эллен Ким, старший научный сотрудник кафедры Кореи в Центре стратегических и международных исследований, в конечном счете, события в Украине определят, хочет ли Ким нового сближения с Трампом:

"Ни максимальное давление, ни лесть "могут не сработать, пока не закончится война в Украине. Мы должны увидеть, как будут развиваться отношения Северной Кореи с Россией".

Трамп и война в Украине

Ранее аналитики отмечали, что у Дональда Трампа может быть больше шансов склонить Россию к переговорам и достичь мирного соглашения, если он поставит Украину в сильное положение. Отмечалось, что если Владимир Путин решит, что время на стороне Украины, и осознает, что Трамп поддержит Украину, то у него появится больше мотивации для заключения сделки.

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