Принятие Кипра в НАТО может создать важный прецедент.

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что его страна намерена стать членом НАТО и ведет переговоры с Вашингтоном о путях вступления в альянс, пишет DW.

По его словам, Кипр обсуждает с США три предлагаемых уровня членства республики в Альянсе. Он также отметил, что тот факт, что Кипр не может быть государством-членом НАТО из-за возражений Турции, лишает армию страны многих возможностей как по модернизации, так и по приобретению военной техники.

Христодулидис назвал ключевым преимуществом Кипра географическое положение острова "в районе особой геостратегической важности". При этом на вопрос о сроках подачи потенциальной заявки на вступление в НАТО он ответил: "Чем меньше мы об этом говорим, тем ближе мы к нашей цели".

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Принятие Кипра в НАТО - важный прецедент

По правилам НАТО, в него не может быть включено государство с неразрешенными территориальными проблемами. Республика Кипр контролирует около 60% одноименного острова, остальную территорию которого занимает непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра.

Ранее СМИ сообщали, что президент Кипра на всрече с президентом США Джо Байденом обсуждали стратегию постепенного сближения страны с НАТО. Утверждается, что детализированный и продуманный план рассчитан на долгосрочный период и состоит из многих взаимозависимых этапов.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде презентовал украинцам план победы, первый пункт которого предусматривает приглашение нашей страны в НАТО.

По словам постоянного представителя США при НАТО в администрации президента Джо Байдена Джулианны Смит, в Альянсе еще не достигли той точки, когда Украине смогут предоставить приглашение.

Недавно нынешний канцлер Германии Олаф Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО "прямо сейчас".

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