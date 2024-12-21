Это может произойти после 27 января.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который остается одним из важных союзников Украины, может уже в январе потерять свою должность.

Как пишет Reuters, ему угрожают представить вотум недоверия. Речь идет о ключевом союзнике Трюдо - лидере Новой демократической партии Джагмите Сингхе. Он помогал премьеру оставаться на посту, но теперь утверждает, что, когда избранная палата Палаты общин вернется с зимних каникул 27 января, то подаст официальный вотум недоверия.

"Неважно, кто возглавляет Либеральную партию, время этого правительства прошло. Мы выдвинем четкий вотум недоверия на следующем заседании Палаты общин", - сказал Сингх.

Видео дня

Лидер Квебекского блока, большей оппозиционной партии, пообещал поддержать это предложение и подчеркнул, что не существует сценария, при котором Трюдо останется. Если все оппозиционные партии присоединятся к инициативе, то Трюдо после более 9 лет премьерства потеряет должность. После этого состоятся выборы.

Согласно опросам, проведенным за последние 18 месяцев, либералы, страдающие от усталости избирателей и гнева из-за высоких цен и жилищного кризиса, терпят сокрушительное поражение от официальной оппозиции - правоцентристских консерваторов.

Помощь Канады Украине

В июле министр обороны Канады Билл Блэр объявил о планах передать Украине более 2 тысяч невооруженных ракет CRV7 и перечень других видов вооружения.

Также сообщалось, что Канада предоставит Украине более 2,3 млн долларов на производство БпЛА и около 10 млн долларов на чешскую инициативу по производству и закупке снарядов.

Впоследствии Канада передала Украине четыре новые бронемашины собственного производства. Всего планируется передать 50 таких транспортных средств.

Кроме того, этим летом Трюдо предоставил пакет военной помощи Украине от Канады на $360 миллионов.

В ноябре Канада дала Украине дополнительную систему ПВО, а в начале этого месяца Associated Press писала, что Канада может передать Украине запрещенное огнестрельное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: