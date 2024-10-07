Отмечается, что самым высокооплачиваемым лидером является премьер Сингапура.

Многие люди рвутся к власти в поисках богатства. Вот только официальная заработная плата лидеров различных стран не всегда достаточно высока.

Издание Forbes пишет, что самым высокооплачиваемым политиком является премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг. Его годовая зарплата эквивалентна почти 1,69 миллиона долларов.

При этом на втором месте находится президент Швейцарии Виола Амхерд с зарплатой в 570 тысяч долларов в год. Третью строчку занял премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Его зарплата 413 351 доллар.

Видео дня

В то же время президент США Джо Байден зарабатывает лишь 400 тысяч долларов в год. В пятерку также вошел канцлер Австрии Карл Нехаммер с зарплатой 317 077 доллара.

Кроме того, премьер-министры Новой Зеландии и каналы Кристофер Лаксон получает Джастин Трюдо соответственно получают 311 971 и 301 475 долларов, а канцлер Германии Олаф Шольц – 293 727 долларов.

Стоит отметить, что председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен получает одну из самых высоких зарплат в Европейском союзе - около 358 тысяч долларов в год. Аналогичные зарплаты получают и председатель Европейского парламента, председатель Европейского совета и председатель Суда Европейского союза.

Какая зарплата у президента Украины

На фоне мировых лидеров зарплата президента Владимира Зеленского достаточно скромная. Официально украинский лидер в месяц получает 28 тысяч гривень. Таким образом, за год зарплата президента Украины составляет около 8100 долларов без вычета налогов, военного сбора и прочего.

Какая зарплата президента в России

Лидер страны-агрессорки и военный преступник Владимир Путин официально получает 773,4 тысячи рублей, согласно данным 2019 года. С тех пор российский диктатор несколько раз повышал себе зарплату, но на данный момент точная сумма неизвестна.

Если же посчитать зарплату Путина по имеющимся данным, но по нынешнему курсу, то она составит немалую сумму – 96 422 доллара в год.

Зарплата в Украине - послдение новости

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что повысить минимальную зарплату в 2025 году нет возможности, поэтому она останется на уровне 8 тысяч гривень.

При этом средняя зарплата чиновников в Украине в августе текущего года составила 55,8 тысячи гривень. С января оплата труда в государственных ведомствах выросла на 44,6%.

Вас также могут заинтересовать новости: