Эти бронеавтомобили являются многофункциональными на поле боя.

Канада передает Украине четыре новые бронемашины собственного производства. Всего планируется передать 50 таких транспортных средств. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что сначала бронированные автомобили отправят в Европу, где летом украинские военные пройдут обучение по их использованию.

Кроме того, Министерство обороны Канады сообщило, что первые 10 автомобилей, которые передают ВСУ, являются санитарными машинами ACSV. Первые четыре машины отправили из провинции Онтарио в Европу.

"Эти машины являются частью парка современной бронетехники, которую Канада передает Украине. Как объявил Премьер-министр Джастин Трюдо во время визита Президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября 2023 года, Канада инвестирует 650 миллионов долларов в течение трех лет, чтобы предоставить Украине 50 бронированных машин боевой поддержки, построенных в Лондоне, провинция Онтарио", - говорится в сообщении.

В Минобороны страны подчеркнули, что эти бронированные машины могут выполнять много функций на фронте, в частности транспортировку войск, обеспечение мест для командования и управления, а также медицинскую эвакуацию.

"Санитарный вариант ACVS оснащен медицинским оборудованием и внутренней планировкой, что позволит лечить широкий спектр травм. Первые 10 машин будут доставлены в Украину до осени и позволят ВСУ безопасно эвакуировать раненых из зоны боевых действий", - заверили в ведомстве.

Помощь Украине от Канады

Как писал УНИАН, Канада передаст Украине более 2000 авиационных ракет CRV7. По словам министра обороны страны, канадские специалисты провели последние несколько месяцев, обеспечивая эксплуатацию ракет, не имеющих боеголовок.

Также сообщалось, что Канада предоставит Украине более 2,3 млн долларов на производство БпЛА. Кроме того, страна выделит 13 млн канадских долларов (около 10 млн долларов США) на чешскую инициативу по производству и закупке снарядов.

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