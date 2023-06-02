По данным СМИ, Белый дом задействовал своего лучшего дипломата в отставке для решения вопроса, с которым, вероятно, способен справиться только он.

Директор ЦРУ Билл Бернс в прошлом месяце совершил тайный визит в Китай с "деликатной" миссией, как один из самых доверенных должностных лиц в окружении президента США Джо Байдена. Раньше туда планировал поездку госсекретарь США Блинкен, однако его визит сорвался.

По данным издания Financial Times, поездка главы ЦРУ была связана с ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном и свидетельствует о том, что Белый дом действительно беспокоит этот вопрос.

Пять человек, ознакомленных с деталями поездки Бернса, сообщили, что главе ЦРУ часто поручают подобные "чувствительные" миссии, учитывая его дипломатический опыт (в 2008-2011 годах он возглавлял Госдеп США).

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Они сообщили, что в Китае Бернс провел ряд встреч с официальными лицами как раз в то время, когда Вашингтон настаивал на взаимодействии с Пекином с целью попытаться наладить отношения после скандала с ликвидацией китайского шара-шпиона (его заметили в небе над Латинской Америкой в феврале 2023 года).

Отмечается, что с того времени администрация Байдена несколько раз пыталась инициировать переговоры с Китаем. Ранее необходимость наладить минимальный контакт лидера США и КНР согласовали во время встречи на G20 на Бали в ноябре, однако этот инцидент все сорвал.

Официально Белый дом и ЦРУ отказались комментировать возможность визита Бернса в Пекин, однако один из американских чиновников сообщил, что в КНР председатель разведагентства провел встречу с представителями китайской разведки.

"В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержки открытых линий связи на уровне разведок", - сказал американский чиновник.

Миссия Бернса состоялась в том же месяце, когда советник США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Вене с главой МИД КНР Ван И. Эту встречу Белый дом не подтверждал до момента ее завершения.

В прошлом месяце Байден на саммите G7 в Хиросиме заявил, что ожидает неизбежной "оттепели" в отношениях с КНР, не предоставив никаких подробностей. Издание отмечает, что Бернс посетил Китай до того, как Байден сделал это заявление.

По мнению старшего советника по Азии Бонни Глейзера, у Бернса есть все шансы на то, чтобы возобновить диалог между Вашингтоном и Пекином.

"Как опытный дипломат и высокопоставленный специалист по разведке, Бернс обладает уникальным талантом участия в диалоге, который потенциально может способствовать достижению цели администрации Байдена по стабилизации связей и снижению напряженности в отношениях", - сказал он.

Со своей стороны бывший представитель Белого дома в Китае Пол Хенле (сейчас глава аналитического центра Carnegie China), отмечая преимущества Бернса, указал, что его в США уважают как демократы, так и республиканцы, и что его хорошо знают китайские чиновники.

"Они знают его как надежного собеседника. Они были бы рады возможности неофициально переговорить с ним за кулисами", - отметил он.

Как отметил бывший представитель Белого дома (времен администрации Джорджа Буша) в Китае Деннис Уайлдер, пост главы ЦРУ считается одним из самых надежных в правительстве США, поэтому практика использовать руководителей ведомств в важнейших миссиях уже давно применяется.

"Директора ЦРУ имеют долгую историю тайной дипломатии. Они могут путешествовать в условиях абсолютной секретности и налаживают надежные отношения с разведывательными службами стран, выстраивая их годами", - сказал он.

Поездку Бернса можно назвать одной из самых весомых дипломатических миссий в Китай со времен, когда заместитель госсекретаря США Венди Шерман посетила Тяньцзинь в июле 2021 года, указывает FT.

Отмечается, что Байден несколько раз обращался к директору ЦРУ с задачами провести подобные встречи как на территории США, так и за рубежом. К примеру, Бернс ездил в Москву в ноябре 2021 года, чтобы предупредить российских чиновников не начинать полномасштабное вторжение в Украину.

Также несколько человек отметили, что в 2022 году Байден задействовал Бернса для переговоров с тогдашним спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы убедить ее отказаться от идеи совершить визит в Тайвань.

США ликвидировали китайский шар-шпион в феврале

Напомним, что 4 февраля в небе над Латинской Америкой Пентагон заметил несколько неизвестных воздушных объектов, которые идентифицировали как разведывательный воздушный шар. Накануне похожий объект также был замечен над территорией Северной части США.

Тогда по приказу лидера США Джо Байдена, шар-шпион сбили. Однако факт его появления спровоцировал дипломатический скандал между США и Пекином: в КНР указали, что это был не шпион, а метеорологический зонд, который сбился с курса, но Пентагон не согласился с этим тезисом.

В апреле NBC News со ссылкой на двух нынешних чиновников США указало, что шар-шпион собирала разведданные с секретных военных объектов США.

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