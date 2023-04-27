Остается под сомнением способность Си Цзиньпина заставить Россию и Украину прийти к единому мнению в важном вопросе территориального суверенитета.

Китайский лидер Си Цзиньпин, наконец, поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, впервые после начала полномасштабного вторжения РФ.

Теперь наступает трудная часть стремлений Пекина положить конец развязанной Россией войне, пишет Bloomberg. Желание Си Цзиньпина изобразить Китай в качестве нейтрального посредника, особенно с учетом его тесных отношений с российским лидером Владимиром Путиным, было подорвано недавним заявлением посла во Франции, поставившего под сомнение суверенитет бывших советских республик.

В ходе телефонного раговора Си сказал Зеленскому, что переговоры - "единственный реальный выход из украинского кризиса", а украинский лидер назвал их диалог "продуктивным часовым разговором". Тем не менее Зеленский подтвердил свою позицию о том, что мира не может быть, если Россия не вернет территории, которые она захватила во время вторжения, а также не уйдет из Крыма, который россияне захватили в 2014 году.

Видео дня

На очередном брифинге в четверг в МИД Китая так и не сообщили подробностей их разговора. Все будет раскрыто "в надлежащее время", заявила журналистам спикер министерства Мао Нин.

Помимо расплывчатых банальностей о мире, которые были изложены в опубликованном в феврале "мирном плане" Китая из 12 пунктов, китайские официальные лица на брифинге уклонились или проигнорировали вопросы о том, когда китайский посланник посетит Украину, какие страны могут присоединиться к мирному процессу, почему Си Цзиньпин так долго не звонил Зеленскому и, главное, поддержит ли Пекин любые усилия России по сохранению захваченной территории.

Как отмечает Bloomberg, одной из подсказок к размышлениям Си Цзиньпина было назначение 70-летнего Ли Хуэя руководителем делегацией в Украине. 16 лет своей карьеры он работал либо в Советском Союзе, либо в России, а с 2009 по 2019 год был послом Китая в Москве.

В течение этого времени Ли наблюдал за повышением уровня двусторонних отношений до "всеобъемлющего стратегического партнерства координации", - фразы, указывающей на то, что отношения с другой страной находятся на одном из самых высоких уровней. Путин наградил его Орденом Дружбы, который Россия вручает людям, которые приложили немало усилий для укрепления связей.

Старший научный сотрудник Института политики азиатского общества Филипп Ле Корр охарактеризовал Ли Хуэя как "тяжеловеса в китайской дипломатии", добавив, что этот звонок, вероятно, готовился до скандального заявления посла Китая во Франции Лу Шайе.

Недавний визит Си Цзиньпина в Москву и его многочисленные встречи с Путиным "оказали очень негативное влияние на репутацию и имидж Китая, особенно в Европе", сказал Ле Корре. "Во многих отношениях это способ проявить добрую волю к европейцам", - добавил он.

Тем не менее, неясно, где все идет дальше, пишет издание. Си стремился создать более широкий импульс для какого либо мирного толчка, привлекая высокопоставленных гостей в Пекине, включая президента Франции Эммануэля Макрона и бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силву.

Эти усилия были сорваны после интервью с Лу Шайе, вышедшем в эфир 21 апреля, в котором он сказал, что бывшие советские страны не имеют суверенного статуса как независимые страны. Это вынудило Макрона, который уже подвергался резкой критике за то, что он слишком сильное сближение с Си, осудить его высказывания.

Лидер Китая сделал шаг к тому, чтобы исправить ситуацию при помощи телефонного звонка Зеленскому, заявив, что "взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений".

Но то, сможет ли он вынудить Россию и Украину прийти к единому мнению в важном вопросе территориального суверенитета, остается под большим сомнением. Хотя Си недавно одержал несколько дипломатических побед, в том числе помог Ирану и Саудовской Аравии восстановить дипломатические отношения, мало кто делает ставку на то, что он сможет заставить Путина и Зеленского пожать друг другу руки.

"Китайцы уже какое-то время взвешивают все за и против дипломатического вмешательства в российско-украинский кризис, но видят значительный риск оттолкнуть Путина, с одной стороны, и привлечения к ответственности за его неуступчивость, с другой. Более того, в отличие от саудовцев и иранцев, ни Москва, ни Киев не готовы прекратить борьбу", - сказал Дэниел Рассел, бывший помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в администрации Барака Обамы.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Зеленский назвал разговор "длительным и содержательным" и выразил надежду, что этот разговор и назначение посла Украины в Китае даст "мощный толчок для развития двусторонних отношений" между странами. Китайский лидер согласился отправить своих спецпредставителей в Украину и другие государства для общения "со всеми сторонами" по политическому урегулированию "кризиса в Украине".

Комментируя разговор Зеленского и Си в МИД страны-террористки России похвалили Китай, заявив, что высоко ценят его дипломатические усилия. Вместе с тем набросились с обвинениями в адрес Украины и стран-партнеров, которые якобы демонстрируют "возможности по заматыванию мирных инициатив".

А в США приветствовали телефонный разговор между украинским президентом и его китайским коллегой. "Мы думаем, что это хорошо", - сказал представитель Белого дома Дждон Кирби. Вместе с тем он напомнил, что война может закончиться "немедленно", если Россия выведет свои войска из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: