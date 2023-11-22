Подавляющее большинство лидеров G20 примет участие в видеовстрече.

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин не будут участвовать в виртуальном саммите лидеров группы G20, который состоится в среду, 22 ноября. Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, что председательствовать на встрече будет премьер-министр Индии Нарендра Моди. При этом Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Си Цзиньпин не примет участия во встрече - его заменит премьер-министр страны Ли Цян.

Тем временем министр иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что "подавляющее большинство" лидеров G20 посетят видеовстречу в среду. А вот президент США Джо Байден пропустит саммит. В свою очередь Кремль подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит перед собранием мировых лидеров.

Видео дня

Издание напоминает, что встреча назначена на день после того, как Моди пропустил виртуальную встречу лидеров стран с развивающейся экономикой, на которой присутствовал Си Цзиньпин. Группа обсуждала конфликт между Израилем и ХАМАС. При этом во встрече участвовал министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.

"Индия надеется пересмотреть прогресс, достигнутый за год с тех пор, как она была председателем, когда она настаивала на том, чтобы развитие развивающихся экономик стало центральным в повестке дня. Индия обеспечила совместное заявление на саммите лидеров G20 в сентябре на фоне разногласий по поводу вторжения России в Украину. С тех пор война Израиля и ХАМАС добавила раздора между развитым миром и странами Глобального Юга", - пишет издание.

G20 и война Украины против России - последние новости

В сентябре президент США Джо Байден объяснил, почему декларация G20 не осудила Россию. По его словам, недостаточно жесткая итоговая декларация саммита связана с позицией России и Китая, которые также являются равноправными членами G20, а не с позицией стран "Глобального Юга".

"Мы обсуждали жестокую и незаконную войну России в Украине. И в зале было достаточное согласие относительно необходимости справедливости — справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", – заявил Байден.

В свою очередь в отечественном МИД раскритиковали совместную декларацию G20. В частности, спикер ведомства Олег Николенко написал, что Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки.

"В то же время в части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", - заявил он.

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