Польский министр: Россия сделала достаточно для исключения из ВТО

Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Марек Савицкий в интервью Gazeta Wyborcza.

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"Россия не уважает международные соглашения, когда считает, что есть угроза ее интересам. Неделю назад мы проделали большую работу, которая должна была уладить ситуацию с запретом на польские фрукты и овощи. Это нарушало условия ВТО. Мы не ожидали, что Россия пойдет дальше. Запрет экспорта по всему ЕС - это общее нарушение", - пояснил министр, сообщает Украинская правда.

По его словам, Россию можно наказать за эти запреты экспорта.

"Эти массовые нарушения России достаточно велики, чтобы угрожать ей исключением из ВТО", - заявил Савицкий.

По его мнению, это станет возможным, если после жалоб в ЕС последуют последовательные действия.

"Смею заверить, что для России это не столь неважно", - убежден министр.

Как известно, 6 августа президент РФ Путин запретил импорт продуктов и сырья из стран, которые присоединились к санкциям против РФ.

В списке полного запрета фигурируют все молочные продукты, плодоовощная продукция, рыба.

Под ограничения частично попадают мясо и мясная продукция, злаки.

Алкогольная продукция в первом списке (полный запрет) отсутствует.

Ранее сообщалось о санкциях, введенных всеми странами ЕС, Соединенными штатами Америки, Канадой, Норвегией, Швейцарией, Японией, Южной Кореей, Австралией.

Также Россия заявила, что готова ввести "защитные меры" в автомобилестроении, авиастроении и судостроении.