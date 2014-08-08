Польский министр: Россия сделала достаточно для исключения из ВТО
Введенные Россией санкции против ЕС и других стран нарушают правила Всемирной организации торговли и могут стать причиной исключения из нее.
Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Марек Савицкий в интервью Gazeta Wyborcza.
Читайте такжеЕС обсудит ущерб от запрета ввоза продуктов питания в Россию
"Россия не уважает международные соглашения, когда считает, что есть угроза ее интересам. Неделю назад мы проделали большую работу, которая должна была уладить ситуацию с запретом на польские фрукты и овощи. Это нарушало условия ВТО. Мы не ожидали, что Россия пойдет дальше. Запрет экспорта по всему ЕС - это общее нарушение", - пояснил министр, сообщает Украинская правда.
По его словам, Россию можно наказать за эти запреты экспорта.
"Эти массовые нарушения России достаточно велики, чтобы угрожать ей исключением из ВТО", - заявил Савицкий.
По его мнению, это станет возможным, если после жалоб в ЕС последуют последовательные действия.
"Смею заверить, что для России это не столь неважно", - убежден министр.
Как известно, 6 августа президент РФ Путин запретил импорт продуктов и сырья из стран, которые присоединились к санкциям против РФ.
В списке полного запрета фигурируют все молочные продукты, плодоовощная продукция, рыба.
Под ограничения частично попадают мясо и мясная продукция, злаки.
Алкогольная продукция в первом списке (полный запрет) отсутствует.
Ранее сообщалось о санкциях, введенных всеми странами ЕС, Соединенными штатами Америки, Канадой, Норвегией, Швейцарией, Японией, Южной Кореей, Австралией.
Также Россия заявила, что готова ввести "защитные меры" в автомобилестроении, авиастроении и судостроении.