По США прошлись 80 торнадо: есть жертвы (видео)

04:03, 19 ноября 2013
Мир
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Мощный циклон принес американцам около 80 торнадо. Смерчи двигались со скоростью более 300 километров в час.

Мощный циклон принес американцам около 80 торнадо / Фото: Justin Hobson з Вікіпедії

Постепенно они утратили свою силу, но после прохождения торнадо в пострадавших штатах еще ожидаются ливни и грозы, сообщает Первый Национальный со ссылкой на Euronews.

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Число жертв разрушительных торнадо на Среднем Западе США увеличилось как минимум до  шести. Десятки человек получили серьезные травмы. В зоне стихийного бедствия оказались штаты Индиана, Кентукки, Айова, Мичиган, Миссури, а наибольший удар получил Иллинойс.

Стихия уничтожила полностью сотни домов, из тех которые устояли - сорвала крыши, а также перевернула автомобили и выкорчевала деревья. Без электроснабжения остались около 350 тысяч человек. В чикагском международном аэропорту отменили более 200 рейсов.

Американское отделение Красного Креста обустроило временные убежища для тех, кто потерял свое жилье. Между тем власти подсчитывают ущерб, нанесенный торнадо.

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