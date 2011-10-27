Системные банки ЕС обязаны повысить долю качественного капитала

00:39, 27 октября 2011
Мир
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Лидеры стран договорились

Лидеры стран-членов Европейского Союза договорились об условиях рекапитализации банков в рамках преодоления финансового кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил на пресс-конференции по завершению заседания Европейского Совета премьер-министр председательствующей в ЕС Польши Дональд ТУСК.

«После кратких, но горячих дебатов мы добавили наши элементы, и теперь рекапитализация станет возможной», - сказал он.

«Было важно принять это решение сначала среди 27-ми стран - членов ЕС. Все действия еврогруппы не должны подрывать единства ЕС», - добавил польский премьер.

В свою очередь министр финансов Польши Яцек РОСТОВСКИ отметил, что в соответствии с достигнутым решением, системные банки, проходящие процедуру стресс-тестов, должны до 30 июня 2012 года довести часть капитала высокого качества в своем капитале до уровня в 9%.

«Это будет частный капитал. Будет возможность конвертировать капитал более низкого качества в капитал высокого качества, либо брать его на рынке», - отметил Я.РОСТОВСКИ.

При этом, по его словам, в случае, если тот или иной банк будет не в состоянии найти такой капитал на рынке, тогда соответствующее государство должно вложить часть средств в обмен на участие в этом банке. «Это не будет подарком банкам», - подчеркнул министр.

При этом, как отметил Д.ТУСК, такой подход к рекапитализации банков будет действовать лишь в том случае, если лидерам стран еврозоны, встреча которых началась сразу после завершения заседания Европейского Совета, удастся достичь согласия по остальным пунктам пакета срочных мер для преодоления финансового кризиса.

 

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