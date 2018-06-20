Каким был Лех Качиньский

Польша оплакивает своего президента. 10 апреля трагически погиб, как сказал первый президент Польши Лех Валенса, цвет польской нации: под Смоленском разбился самолет (список пассажиров) с Президентом Лехом Качиньским. Они летели почтить память убитых советской властью польских офицеров в Катыни. Но не долетели.

С каждым часом появляются новые подробности трагедии, но пока не известно, как могло так произойти. В России сразу же создали следственную группу во главе с премьер-министром Путиным. Поляки решили вести свое следствие. По версии российских чиновников, экипаж президентского самолета проигнорировал предупреждение о тумане, пренебрег советом сделать посадку в Минске или Москве и делал четыре попытки попасть на полосу. В Польше пока никак не комментируют предварительных выводов россиян, они терпеливо ждут расшифровок бортовых самописцев. Однако поляки не верят в четыре попытки посадить Президентский самолет.

Лех Качинский был яркой и довольно неоднозначной личностью, у него было много оппонентов, но за всю свою политическую карьера он ни разу не скомпрометировал себя взяткой или чем-то таким, его все знали, как неподкупного политика.

Свою политическую деятельность он начал в 1977 году – с работы в подпольном Комитете гражданского сопротивления, Комитете защиты рабочих и организации „Свободные профсоюзы”. Один из организаторов структур профсоюза „Солидарность”. После введения военного положения в 1981 г. был интернирован на одиннадцать месяцев. Потом был министром в Канцелярии Президента Леха Валенси и в Бюро национальной безопасности. Глава Верховной контрольной палаты Республики Польша. Преподавал трудовое право в университете имени кардинала Стефана Вышинского в Варшаве. Работал министром юстиции, Генеральным прокурором Польши. Председатель партии «Право и Справедливость». Перед тем как в 2005 году стать Президентом, был три года мэром Варшавы.

Лех Качинский считался одним из самых больших друзей Украины. Именно благодаря ему Польша получила название «адвоката Украины в Европе».

Не обошлось в его биографии и без кино. В далеком 1962-ом году 13-летние близнецы Ярослав и Лех снялись в сказке «Двое, которые украли луну». По этому поводу Президент Качинский не раз шутил, что он ничего, кроме луны, в своей жизни не украл.

Мы поинтересовались у людей, которые знали лично Леха Качинского, каким он уйдет из нашей жизни, что будет с польско-украинскими отношениями?

Борис Тарасюк, министр иностранных дел оппозиционного правительства: ЛЕХ КАЧИНЬСКИЙ БЫЛ БЕЗЗАВЕТНЫМ ДРУГОМ УКРАИНСКОГО НАРОДА

Это большая трагедия не только для Польши, польского народа, для Украины также.

В личностном плане это тоже неописуемая трагедия. Мне, как человеку, который уже больше двадцати лет занимается развитием взаимоотношений между Украиной и Польшей, это особенно больно воспринимать.

Леха Качиньского и его жену Марию я знал лично. Не раз встречался с Президентом Качиньским, в качестве министра в том числе. Этот человек прошел большой путь ради демократической процветающей Польши от самых начал «Солидарности» и до поста Президента. Он получил мандат доверия от большинства поляков. Это неопровержимый факт его авторитета в обществе.

Лех Качиньский очень много сделал, чтобы продолжить дело укрепления дружеских взаимоотношений, понимания и предоления темных страниц общей польско-украинской истории.

Благодаря усилиям Президента и его команде был открыт памятник жертвам украинцев в селе Павлокома в Польше. Качиньский многое делал для того, чтобы продвигать интересы Украины в европейских, евроатлантических структурах, в частности в ЕС и НАТО.

Лех Качинский был беззаветным другом украинского народа.

Очевидно, что его потеря – также потеря для украинско-польских взаимоотношений.

Из других участников делегации, трагически погибших, хотел бы отметить одного из моих друзей во времена посольской деятельности в странах Бенилюкса - Станислава Коморовского, который был заместителем министра обороны. Комаровский – известный польский дипломат. Мы были друзьями, много общались.

Также очень много позитивного могу сказать о вице-маршале Сейма и многих-многих других представителей польской политической элиты, которые трагически погибла.

Это большая потеря, чрезвычайно большая.

Думаю, расследования дадут ответы на вопрос, почему так произошло?

Символичность этой трагедии в том, что цвет польской нации летел к мемориалу, чтобы почтить погибших польских воинов. В этом есть определенный символизм, но я бы никоим образом не связывал эти два события.

Конечно, Президент Польши с женой, политики, духовенство, общественные деятели ехали, чтобы отдать дань памяти погибшим польским воинам. Это событие произошло 70 лет назад. Долгое время польские власти добивалась признания со стороны Советского Союза, а позже – российской власти. Досадно, что на том же месте произошла новая трагедия польского народа.

Что касается следующих выборов в Польше, то сейчас тяжело сказать, кто окажется лидером президентских гонок, которые должны пройти до 20 июня этого года.

Бесспорным лидером общественного мнения до сих пор был Дональд Туск. Он собирался баллотироваться в президенты, но позже отказался, считая должность премьер-министра и лидера большинства в Сейме более важными.

Имеют шансы и другие польские политики, в частности нынешний маршалок Сейма Бронислав Комаровский. Неизвестно также как себя поведет брат покойного Президента Ярослав. Возможно, он тоже выразит желание и это повлияет на выборы.

Я не готов назвать весь список, но эти лица - самые вероятные кандидаты.

Яцек Ключковский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине: ОН БЕРЕГ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, И ПОГИБ Лех Качиньский ушел из нашей жизни, во-первых, как большой патриот, человек, который берег национальные ценности. И из-за того, что берег эти ценности и погиб, поскольку именно по пути на поминальные торжества, связанные с 70-летием гибели польских офицеров в Катыни.

Во-вторых, это человек, который ассоциируется и всегда будет ассоциироваться в памяти поляков, как выступавший за справедливость в разном плане, за социальную в том числе.

Президент был одним из организаторов профсоюзного движения «Солидарность». Он выступал за жесткое наказание коррупционеров и всех, кто провинился перед страной.

Думаю, это будет в памяти поляков следующих поколений.

Это страшное событие!.. Поляков ждут существенные перемены. Но демократия в Польше существует, она работает, имеет свои правила. Временным руководителем государства стал спикер парламента.

Польские вооруженные силы понесли огромные потери, потому что практически весь руководящий состав Вооруженных сил Польши погиб. Но такова жизнь.

Думаю, в политическом плане Польша будет поддерживать то же направление с Украиной, которое было основано еще в начале вашей независимости. Считаю, здесь не стоит иметь сомнений в последовательности польской политики.

Александр Моцик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше: ЭТА КАТАСТРОФА ВНУТРЕННЕ УКРЕПИТ КАЖДОГО ПОЛЯКА И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ Лех Качиньский ушел из нашей жизни политиком и государственным деятелем мирового масштаба, большим другом Украины. Он действительно был небезразличен к будущему нашей страны. Президент чрезвычайно много сделал для укрепления добрососедских отношений, политики единения двух наших народов, для развития сотрудничества наших стран в разных сферах.

Президент Качиньский очень много сделал для того, чтобы об Украине больше знали в мире, знали такой, какая она в действительности. К счастью, наша страна намного лучше, чем кто-то о ней думает в мире.

Именно таким Президент Качиньский мне запомнится.

Как человек Лех Качиньский очень скромный, доброжелательный, хороший семьянин. Всегда собирал вокруг себя команду единомышленников, помогал им в политической жизни, карьере.

Думаю, отношения Украины и Польши будут развиваться в том же русле, по восходящей, очень конструктивно.

К счастью, отношения наших стран вышли на такой уровень, что тяжело что-то сделать такое, чтобы этим отношениям была угроза. Кто бы не был следующим Президентом Польши, думаю, ничего принципиально не изменится, потому что вместе с Польшей мы творим новую Европу.

Очень важно помнить, что все политические силы Польши демонстрируют единство, если речь идет об отношениях с Украиной.

То, что произошло – это трагедия, трагедия для всех. Она объединяет всех поляков.

Я вчера утром был, наверное, одним из первых от Украины, кто возлагал цветы к Президентскому дворцу. Людей никто не организовывал, они сами спонтанно пошли туда. Потом пришел еще вечером. Тысячи и тысячи варшавян и поляков из других городов не прекращали идти, чтобы почтить память погибшего Президента и всех, кто были с ним. Сегодня идут уже десятки, десятки тысяч. Перед дворцом все устлано цветами и лампадками.

Наверное, это потребность каждого человека отдать долг памяти своему Президенту, своим соотечественникам.

Думаю, эта катастрофа послужит объединяющим фактором для польского общества. Внутренне она укрепит каждого поляка и общество в целом.

О выборах в Польше еще никто не говорит, потому что сейчас период траура – до 16 апреля.

Глава УГКЦ Любомир Гузар: СТАРАЕМСЯ ПОРУЧИТЬ ГОСПОДУ БОГУ ДУШУ ПОКОЙНОГО ПРЕЗИДЕНТА Мы вспоминаем погибших особенно, потому что это наши соседи, потому что это наши близкие.

Как известно, в истории наших народов были волны, когда мы поступали несправедливо друг против друга. Да, было такое. Мы этого не можем ни отрицать, ни измерять.

Когда я первый раз имел возможность и честь встретиться с покойным Президентом, то был день примирения украинских и польских епископов, к которому примкнули тысячи верующих.

Я встречал его позже по меньшей мере два раза, и оба этих раза были при обстоятельствах, когда он, как представитель польского народа, а наш тогдашний президент Виктор Ющенко, как представитель украинского народа, и мы епископы – польские и украинские - вместе с ними искали примирения, говорили друг другу: «Мы прощаем и у вас просим прощения».

Эта фигура Президента Польши, которую сегодня поминаем в наших молитвах, сама записалась очень выразительно в том желании настоящего, честного, искреннего соседства наших народов. Для наших церквей это тоже чрезвычайно важно, потому мы должны сегодня искренне поблагодарить Бога, что такие люди есть.

Надеюсь, что во всех храмах страны сегодня звучал в молитвах тот, кто так много собирался сделать, чтобы мы жили в мире и согласии с нашими соседями.

Стараемся, особенно сегодня, в искреннем сопереживании с нашими соседями, которые испытывают сегодня большую боль утраты, поручить Господу Богу душу покойного Президента Леха Качиньского и тех, которые с ним. Вечная им память!

Опросила Оксана Климончук