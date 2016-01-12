России следует готовиться к новым санкциям ПАСЕ - DW

Как сообщил источник Deutsche Welle в секретариате ПАСЕ, "с высокой вероятностью можно утверждать", что полномочия делегации РФ будут оспорены депутатами ассамблеи в первый день сессии.

Отмечается, что согласно процедуре ПАСЕ, ежегодно во время открытия январской сессии полномочия всех национальных делегаций должны быть заново подтверждены. Если законность пребывания в зале определенной делегации вызывает у кого-то из присутствующих возражения, он должен встать с места и заявить об этом, назвав причину такого шага. Его должны поддержать 30 депутатов из пяти делегаций ПАСЕ.

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По информации источника DW в ПАСЕ, на нынешней сессии инициативу об оспаривании полномочий российской делегации на основании невыполнения Москвой предыдущих резолюций ассамблеи готовы поддержать депутаты из Швеции, Литвы, Эстонии, Польши и Великобритании. Соответствующую резолюцию по русскому вопросу, скорее всего, будет готовить мониторинговый комитет ПАСЕ. Она будет вынесена на голосование в четверг, 28 января. Резолюция может или подтвердить полномочия российской делегации в ПАСЕ, или полностью их аннулировать, или подтвердить с определенными ограничениями (например, снова лишить представителей РФ права голоса, то есть фактически продлить существующие санкции).

По сообщению РИА Новости, глава российской делегации Алексей Пушков уже заявил о том, что депутаты Госдумы не будут принимать участия в январской сессии ПАСЕ, если не будут видеть перспективы отмены санкций, и пообещал принять окончательное решение только после того, как внимательно изучит все тенденции в ассамблее.

Но, как пояснили DW в секретариате ПАСЕ, полномочия делегации РФ могут быть обжалованы и рассмотрены ассамблеей даже если российские депутаты не прибудут в Страсбург.

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Однако в распоряжении Москвы остается еще один крайний метод, с помощью которого она может продемонстрировать свой демарш в Страсбурге. Согласно процедуре ПАСЕ, для утверждения полномочий делегаций в начале года необходимо официальное обращение по этому поводу председателя национального парламента к президенту ПАСЕ. Если за неделю до начала сессии председатель Госдумы Сергей Нарышкин не пришлет такое письмо президенту ПАСЕ Анн Брассер, то будет считаться, что Россия не делегирует своих представителей для работы в ассамблее.

"В этом случае сработает принцип: нет делегации, нет полномочий", - пояснил источник в ПАСЕ. Это будет означать, что россияне сами себя отстранят от деятельности ассамблеи на ближайшее будущее.

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Однако, по мнению чиновника, такое развитие ситуации "является сугубо гипотетическим" и Нарышкин все-таки успеет в установленные процедурой сроки обратиться к Брассери с просьбой предоставить возможность российской делегации работать в ПАСЕ.

Отмечается, что делегация РФ до сих пор находилась под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов было лишено права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор санкции в отношении российской делегации дважды продлевались, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.