Politico: Пандемия коронавируса в США приближается к "идеальному шторму"

Опасный вирус добрался до американских провинциальных городков и сел, где медицины вообще почти нет.

Карьера доктора Говарда Лейбренда делится на два различных периода. Сначала он 29 лет был врачом скорой помощи, а затем еще 12 помогал людям избавиться от зависимости.

Теперь, когда коронавирус распространился на преимущественно сельский округ Скеджит в штате Вашингтон, где он работает, у врача складывается впечатление, что оба его опыта начинают сливаться в один. Потому что COVID-19 наносит быстрый и мощный удар, отправляя людей в отделение неотложной помощи. А с другой стороны, словно зависимость от опиатов, он распространяется незаметно пока его считают исключительно городской проблемой. Об этом пишет Politico.

"Одна из негативных сторон жизни в провинциях в том, что начинаешь думать, будто это тебя как-то защищает", - сказал Лейбранд.

"Мы здесь немного беззаботные, немного ленивы в вопросе социального дистанцирования", - сказал он.

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Первого апреля Кристи Ноем - губернатор Южной Дакоты, которая оказались в списке из 5 штатов, где не ввели карантин - защищала свое решение разрешить жителям штата и далее без помех "пользоваться своим правом ходить на работу, молиться и развлекаться".

"Южная Дакота - это не Нью-Йорк. И наше чувство личной ответственности, наша стойкость, наша и без того небольшая плотность населения дают нам большое преимущество, чтобы разобраться с этим вирусом", - сказала Ноем, выступая против "жестких" мер, которые ввели в других штатах США.

Но такая самоуверенность быстро испарилась, поскольку жители американских провинций осознали, что у них точно нет иммунитета к коронавирусу. К тому же они чрезвычайно уязвимы перед угрозой пандемии. Даже на момент выступления Ноем, COVID-19 распространился на мясокомбинате в Су-Фоллс. Завод закрыли, когда 300 его сотрудников заболели. Чиновники со всего штата начали умолять губернатора ввести карантин.

Достаточно быстро почти у всех 39 округах штата Вашингтон, большинство из которых провинциальные, зафиксировали случаи заражения коронавирусом. В масштабах США в двух третях сельских регионов до 6 апреля были больные COVID-19. Анализ New York Times обнаружил, что количество зараженных в городках и селах США удвоилось всего за шесть дней. И такой темп распространения ничем не отличается от того, который наблюдается в Лос-Анджелесе, Майами, Чикаго, Бостоне или Нью-Йорке.

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Врачи в провинциальных регионах и чиновники наблюдают за распространением коронавируса и считают, что пройдет совсем немного времени, пока пандемия ударит по ним со всей силы. При этом, общины совсем не готовы к этому. Жители провинций в США обычно старше, беднее и не менее здоровые, чем среднестатистический американец. Мало кто из них имеет медицинское страхование. Большие расстояния к больницам и лабораториям могут усилить вопрос жизни и смерти для тяжело больных пациентов с непредсказуемой болезнью. Провинциальные продуктовые магазины, аптеки и даже больницы последние в списке обеспечения.

Но при этом много провинциальных больниц на передовой защиты от коронавируса. Еще до начала пандемии COVID-19 они были в критическом состоянии. Ранее в случае локальной катастрофы или вспышки эпидемии они могли обратиться за помощью к крупным городам поблизости. Но теперь, когда большие города тоже страдают от недостатка средств защиты и тестов, провинциальные клиники оказались один на один с болезнью.

Профессор политики здравоохранения в Университете Миннесоты Кэри Хеннинг-Смит подчеркивает, что, несмотря на небольшую плотность населения, провинция более уязвима перед коронавирусом, чем может показаться. Много старых людей здесь зависят от поддержки детей и других членов семьи, которым, в свою очередь, приходится работать за пределами дома. В крупных городах значительная часть населения работает в сфере финансов, IT и СМИ, что позволяет людям работать удаленно. Но в провинции большинство заняты на фермах, на заводах, в рыбных хозяйствах, в горнодобывающей сфере, а также в сфере туризма. Даже без COVID-19 эти люди не могли работать дома, как их городские соотечественники.

"У них было меньше возможностей взять больничный или отгул", - сказал Хеннинг-Смит, подчеркивая, что придерживаться социального дистанцирования в провинциальных регионах труднее.

В городке Саут-Бенд, штат Вашингтон, живет 1637 человек. До 13 марта местные говорили, что угрозу коронавируса "раздувают, чтобы выставить Дональда Трампа в плохом свете".

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"Но все изменилось, как только Трамп объявил чрезвычайное положение. На следующий же день единственный продуктовый магазин в городе Pioneer Grocery "вычистили". Там до сих пор пусто. До сих пор нет туалетной бумаги, выпечки, риса, бобовых или мороженого", - сказал изданию местный житель.

"Это ужасная ситуация. Что могут купить бедные люди, которые не могут сделать запасы?" - добавил он.

"Это смущает", - сказал Рик Менлоу, который вместе с братом владеет Pioneer Grocery.

"У нас полностью закончилась туалетная бумага и мука, а также средства дезинфекции и салфетки. Вы выкладываете их на полки, а за 10 минут там пусто", - пояснил Менлоу.

По словам владельца магазина, проблема также в том, что заказать товар стало чрезвычайно сложно.

"Мы заказываем 800 упаковок, а получаем 400. Наши поставщики перегружены. Им не хватает персонала, товара и даже для водителей грузовиков", - пояснил он.

Частные аптеки, которые играют критическую роль в обеспечении лекарствами маленьких городков, жалуются на аналогичные проблемы.

"Мы не можем получить гидроксихлорохин, маски для лица, средства дезинфекции, изопропиловый спирт, 70%-й этанол или салфетки", - сказал Роб Слагел, который руководит единственной аптекой в округе Ферри, штат Вашингтон. До крупных магазинов отсюда нужно ехать час через горный перевал.

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Много клиник в провинциальных городах штата Вашингтон надеются, что коронавирус не заденет их. Государственный мораторий на проведение отдельных операций и других несрочных процедур лишили их наибольшего источника доходов. Многие решили законсервировать драгоценные запасы еще до того, как было объявлено чрезвычайное положение в США. Прием пациентов в отделении неотложной помощи, если это не COVID-19, тоже ограничен. Поэтому клиники теряют доходы и здесь. Самый быстрый способ сбалансировать бухгалтерию для медучреждений - это сократить персонал. Но клиники не очень спешат это делать из-за надвигающейся пандемии.

Однако, некоторые из них сократили зарплаты врачам, уменьшив их занятость и позволяя им брать неоплачиваемые выходные дни.

"Приходится предпринимать меры по предотвращению кризиса", - сказала Шейн МакГайр из Columbia County Health System. Ее клиника - единственная на весь регион площадью тысячу квадратных миль на юго-востоке штата Вашингтон.

"Нужно как-то сохранить персонал. Поэтому надо проводить дорогостоящие операции и оставлять низкие доходы. Это на самом деле идеальный шторм", - сказала она.