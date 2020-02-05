Рейтинг Трампа самый высокий за все время его президентства - опрос

Трампа поддерживают 49% американских избирателей.

Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на результаты опроса компании Gallup.

По данным Gallup, Трампа поддерживают 49% американских избирателей.

Доверие к Трампу среди респубилканцев составляет 94%.

42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом.

Среди американских демократов 7% избирателей одобряют действия главы государства. Это ниже на 3 процента по сравнению с предыдущим исследованием.

Опрос проводился во время процесса импичмента, с 16 по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составляет 4%.

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При этом американская общественность разделилась пополам - половина зарегистрированных избирателей США считают, что Трамп заслуживает быть избранным в Белый дом на второй срок в ноябре этого года.

Исследователи Gullop отмечают, что это самая сильная поляризация общества в США в истории их исследований.

Другие социологические исследования также зафиксировали рост рейтинга Трампа, но с несколько более низким уровнем доверия.

Так, опрос NBC News/Wall Street Journal poll показал поддержку президента США на уровне 46%. Тогда как 49% сказали, что их не устраивает переизбрание Дональда Трампа.

По данным исследования FiveThirtyEight's poll tracker, популярность Трампа - на уровне 43.6%, а опрос RealClearPolitics показало уровень поддержки 44.7% избирателей.