Евровидение-2019: участников конкурса обязали сдать анализ крови

Организаторы Евровидения говорят, что внедрили эту процедуру для того, чтобы показать единство всех конкурсантов.

Все участники международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году пройдет в Тель-Авиве, в обязательном порядке должны будут сдать кровь на необычный анализ, который никак не влияет на вокальные данные артистов.

Читайте такжеЕвровидение 2019: стало известно, в каком порядке выступят участники

Сдать кровь необходимо для того, чтобы организация, выступающая спонсором конкурса, могла определить, сколько в одном человеке национальностей.

Организаторы Евровидения говорят, что внедрили эту процедуру для того, чтобы показать единство всех конкурсантов.

Как сообщал УНИАН, песенный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.