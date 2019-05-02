Евровидение-2019: участников конкурса обязали сдать анализ крови
12:55, 02 мая 2019Мир
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Организаторы Евровидения говорят, что внедрили эту процедуру для того, чтобы показать единство всех конкурсантов.
На Евровидении изменили правила участия / фото instagram.com/eurovision
Все участники международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году пройдет в Тель-Авиве, в обязательном порядке должны будут сдать кровь на необычный анализ, который никак не влияет на вокальные данные артистов.
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Сдать кровь необходимо для того, чтобы организация, выступающая спонсором конкурса, могла определить, сколько в одном человеке национальностей.
Организаторы Евровидения говорят, что внедрили эту процедуру для того, чтобы показать единство всех конкурсантов.
Как сообщал УНИАН, песенный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
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