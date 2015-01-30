В США назначен новый глава национальной секретной службы ЦРУ

Это один из ветеранов американской разведки, дважды возглавлявший резидентуру в Кабуле, передает "Апостроф" со ссылкой на Associated Press.

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В прошлом - морской пехотинец. До настоящего времени он был руководителем полувоенного спецназа ЦРУ – так называемого подразделения особых операций.

Его полное имя засекречено, но, согласно публикации, бывший директор ЦРУ Джордж Тенет упоминал о нем в своих мемуарах, как о "Греге В.".

Как сообщалось, глава секретной службы ЦРУ США ушел в отставку 24 января.