Германия из-за шпионского скандала высылает из страны главу ЦРУ в Берлине
02:03, 11 июля 2014Мир
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Германия высылает из страны главу ЦРУ в Берлине в связи с двумя случаями шпионажа в пользу США
REUTERS
«Представителю спецслужб США в посольстве Соединенных Штатов было предписано покинуть Германию», — сказал пресс-секретарь правительства Штеффан Зайберт, сообщает Газета.Ru.
Ранее в шпионском скандале между Берлином и Вашингтоном появился второй подозреваемый. По заявлению Федеральной прокуратуры Германии, он остается на свободе до окончания проверки его деятельности.
В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель назвала шпионаж США за союзниками пустой тратой времени.
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