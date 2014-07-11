Германия из-за шпионского скандала высылает из страны главу ЦРУ в Берлине

02:03, 11 июля 2014
Мир
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Германия высылает из страны главу ЦРУ в Берлине в связи с двумя случаями шпионажа в пользу США

REUTERS

«Представителю спецслужб США в посольстве Соединенных Штатов было предписано покинуть Германию», — сказал пресс-секретарь правительства Штеффан Зайберт, сообщает Газета.Ru.

Ранее в шпионском скандале между Берлином и Вашингтоном появился второй подозреваемый. По заявлению Федеральной прокуратуры Германии, он остается на свободе до окончания проверки его деятельности.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель назвала шпионаж США за союзниками пустой тратой времени.

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