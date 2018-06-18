Евровидение-2019 могут перенести из Израиля в Австрию - СМИ

Израиль обвиняют в чрезмерной политизации музыкального конкурса.

Представители Европейского вещательного союза, которые требовали, чтобы конкурс "Евровидение-2019" не проводили в Иерусалиме, сейчас объявили о том, что Израиль вообще может быть лишен права проводить полуфиналы и финал международного конкурса.

Кроме того, организаторы конкурса недовольны планами провести масштабную реорганизацию телеканала Kan с целью полного распределения развлекательных и новостных программ, сообщает ESC Today.

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев потребовала от организаторов конкурса "Евровидение-2019" строгого согласования трансляции с представителями власти.

"Это необходимо потому, что власти Израиля финансируют конкурс", - сказала Регев.

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В Европе недовольны такими требованиями. Они обвиняют Израиль в чрезмерной политизации музыкального конкурса.

Также по словам организатора трансляций конкурса 1999 года Ахралия Гольдфингера, среди продюсеров "Евровидения" ведутся разговоры о переносе конкурса в Австрию.

Заметим, что представители организации EBU, которые отвечают за проведение и трансляцию конкурса, также выдвигают свои опасения по поводу арабо-израильского конфликта.

Напомним, в конце мая в СМИ появилась информация, что даты проведения конкурса песенной первенства были изменены, из-за того, что в начале мая в Израиле празднуют День независимости.