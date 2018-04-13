Главный российский коммунист Зюганов попал в реанимацию - СМИ

Зюганов перенес сложную операцию в одной из больниц Москвы.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сейчас находится в реанимации одной из московских больниц.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash, отмечая, что российский политик оказался там после сложной операции.

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"Состояние лидера коммунистов РФ оценивается как стабильное. Операцию Зюганову пришлось проводить из-за обострения хронического заболевания", - говорится в сообщении.

Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы РФ Александр Ющенко опроверг сообщения о том, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов находится в реанимации после тяжелой операции. "Он не попал ни в какую реанимацию", - заявил ТАСС Ющенко.

Он добавил, что у Зюганова "отличное состояние здоровья", напомнив, что в среду глава КПРФ представил позицию фракции по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Напомним, в 2012 году Зюганов был госпитализирован в Кисловодске прямо из санатория, где проходил профилактическое лечение. Тогда СМИ сообщали о сердечном приступе у политика.