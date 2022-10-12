Аналитики отмечают, что нет универсального определения такому оружию.

Тактическое ядерное оружие стало одной из главных тем обсуждения мирового сообщества. Это связано с войной в Украине и ракетными испытаниями Северной Кореи.

Об этом пишет Reuters.

Аналитики отмечают, что нет универсального определения такому оружию, а использование любого типа ядерного устройства нарушает "ядерное табу", которые существуют с 1945 года после трагедии в Японии.

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Тактическое ядерное оружие часто характеризуется размером, дальностью действия или возможностью применения по ограниченным целям.

Его часто называют "нестратегическим оружием". Стратегическое оружие определяется, как предназначенное для поражения "военных возможностей и желания противника вести войну", включая производство, инфраструктуру, транспортные и коммуникационные системы.

Тактическое оружие предназначено для достижения более ограниченных и непосредственных военных целей, позволяющих выиграть сражение. Поэтому так часто называют оружие с меньшей "мощностью" или мощностью, высвобождаемой при взрыве.

Как правило, они во много раз больше, чем обычные бомбы, вызывают радиоактивные осадки и другие смертоносные последствия кроме взрыва, и не существует согласованного размера, определяющего тактическое оружие.

Его зачастую устанавливают на ракеты, авиабомбы или артиллерийские снаряды с относительно небольшой дальностью действия, меньше, чем межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут преодолевать тысячи километров и поражать цели через океаны. В то же время многие из этих систем могут доставлять стратегическое ядерное оружие.

При этом ядерные страны имеют оружие, которое считается маломощным или предназначено для использования на поле боя.

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США, в распоряжении Вашингтона около 230 единиц нестратегического ядерного оружия, в том числе около 100 бомб B61, развернутых с самолетов в Европе.

Россия имеет в своем арсенале от 1000 до 2000 боезарядов для нестратегических ядерных вооружений, говорится в отчете CRS.

В свою очередь Северная Корея заявила, что ее недавний шквал ракетных испытаний был разработан, чтобы имитировать бомбардировку Юга тактическим ядерным оружием. По мнению экспертов, Северная Корея может заняться разработкой боеголовок меньшего размера, предназначенных для использования на поле боя.

Ядерные угрозы Путина - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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