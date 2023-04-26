В то же время, добавил спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат, решение о прикрытии неба от С-300 тоже может быть принято.

Patriot призваны сбивать баллистические ракеты, при этом использование этих систем для уничтожения ракет С-300 на подлете, например, к Харькову, не является рациональным решением, отметил спикер ВВС Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

Задачей американских батарей ПВО остается прикрытие объектов критической инфраструктуры.

"Задача Patriot прежде всего все же против баллистики (поражать баллистические ракеты) сохранять прикрытие наших стратегических объектов в государстве, объекты критической инфраструктуры, а особенно атомные электростанции, куда противник уже бил. Не по самим станциям, а по подстанциям, которые их питают. Это чрезвычайно важно, и надо дать четкий сигнал нашим европейским партнерам, что здесь безопасность не только Украины, но и Европы. Потому что подстанции уже не раз были атакованы (войсками РФ). Если они перестанут функционировать, то есть серьезная угроза для самих энергоблоков", - сказал Игнат.

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В то же время, добавил Игнат, решение по прикрытию неба от С-300 тоже может быть принято: "Если будет необходимость, будет серьезная угроза и будет возможность, да, безусловно, будет принято решение о сбитии и 300-х ракет. Но, в конце концов, это не рациональное решение на сегодняшний день".

Зона поражения С-300 составляет 150 км по баллистической траектории, однако ракеты с такого расстояния бьют неточно. "Поэтому с около 100 км - от 50 до 100 км, - откуда ведется боевая работа 300-ками, думаю, их можно доставать другими средствами. И это будет значительно эффективнее, чем применение именно Patriot", - пояснил Игнат.

Что могут сбивать Patriot

Ранее Игнат заявил, что Patriot способны сбивать ракеты С-300, которыми Россия, в частности, бьет по Харькову и другим прифронтовым городам, поскольку те летят по баллистической траектории. Однако Украина не может себе позволить тратить ресурс дорогостоящих ракет Patriot на дешевые цели. Защитить Харьков от обстрелов могло бы другое вооружение.

Patriot в Украине - последние новости

19 апреля министр обороны Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем противовоздушной обороны Patriot. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк уточнил, что речь идет о Patriot, обещанных от США, Нидерландов и Германии.

Позже представитель Воздушных сил Юрий Игнат заметил, что в Украину пока прибыл один из обещанных дивизионов (батарей) противоракетной системы. Он добавил, что Patriot уже заступил на боевое дежурство.

Patriot MIM-104 от Raytheon - это довольно старая система, которая стала в строй еще в 70-х годах и остается основным ЗРК для США и ряда стран НАТО благодаря постоянным модернизациям. Для уничтожения воздушных целей MIM-104 Patriot PAC-3 использует ракету PAC-2, которая имеет задекларированную способность уничтожать самолеты противника на расстоянии до 160 км. Ракета имеет собственную радиолокационную головку самонаведения и скорость до 4,1 Маха.

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