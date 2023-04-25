В настоящее время неизвестно, повлияет ли спор на сотрудничество между двумя компаниями.

Rheinmetall AG, которая производит пушки для Leopard 2 и планирует открытие завода в Украине, и Krauss-Maffei Wegmann, которая производит шасси для этих танков, судятся из-за прав на интеллектуальную собственность.

Как пишет The Guardian, KMW требует опровержения заявлений, сделанных главным исполнительным директором Rheinmetall Армином Паппергером в мартовском интервью газете Neue Zuercher Zeitung, в котором он сказал, что его компания владеет правами на модель Leopard 2A4.

Мюнхенская KMW утверждает, что эти заявления ее дюссельдорфского партнера являются "ложными и вводящими в заблуждение" и нарушают ее права. Слушание дела должно состояться в Мюнхенском суде 2 мая.

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В настоящее время неизвестно, окажет ли спор влияние на сотрудничество между двумя компаниями и каким оно будет. Накануне они объявили о заказе немецкой армии на модернизацию 143 боевых машин Puma, этот заказ оценивается примерно в 770 миллионов евро.

Leopard 2A4 для Украины

Leopard 2A4 – самая распространенная версия немецкого основного боевого танка Leopard 2. Украина получает эти танки от государств-партнеров.

В частности, в Украину направляются танки Leopard 2A4 от Испании, где за последние недели 55 украинских танкистов прошли подготовку.

Канада доставила уже все восемь немецких танков Leopard 2A4, которые пообещала передать Украине. В середине апреля также стало известно, что страна разворачивает симуляторы для обучения украинских танкистов.

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