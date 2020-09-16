Демонстратор спроектировали в цифровом виде.

Военно-воздушные силы США совместно с одной из американских компаний в обстановке секретно разработали, собрали и провели испытания демонстратора истребителя нового поколения.

Читайте такжеБомбардировщики США под прикрытием украинских истребителей пролетели вблизи Крыма (фото)Об этом пишет Defense One со ссылкой на руководителя управления по закупкам ВВС США Уила Роупера.

Как он отметил, разработка демонстратора самолета ведется в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance, воздушное превосходство нового поколения).

Отмечается, что ВВС США проводят исследования по программе истребителя нового поколения, который в отдаленной перспективе сможет дополнить парк из боевых самолетов пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

По словам Роупера, демонстратор истребителя шестого поколения полностью спроектировали в цифровом виде. При этом часть испытаний модель прошла в «цифре», что позволило существенно сократить время, необходимое на создание первого летного образца.

Роупер также отметил, что демонстратор прошел и натурные летные испытания, «побив множество рекордов».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц