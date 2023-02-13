В Черном море насчитано 12 вражеских кораблей, есть и большие десантные корабли.

Россия увеличила численность своей корабельной группировки в Черном море до 12 единиц, из них - два ракетоносителя типа "Калибр" общим залпом в 8 ракет, сообщила представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, также есть большие десантные корабли. Россия держит корабли на безопасном для себя расстоянии, чтобы предотвратить удары ВСУ.

"Враг продолжает терроризировать население, находясь на расстоянии, когда корабли скрываются от наших ударов, однако они способны наносить удары по всей территории Украины", - отметила Гуменюк.

Она уточнила, что ракеты "Калибр" являются высокоточным оружием, которое применяют, в частности, по объектам конкретно определенных - объектам критической инфраструктуры, стратегическим объектам.

"Сохраняется угроза применения и береговых ракетных комплексов, которые враг разместил в северной части Крымского полуострова", - сказала Гуменюк.

Массированная атака России 9 и 10 февраля - что известно

В ночь на 10 февраля Россия выпустила по Украине иранские дроны из оккупированных районов Запорожской области. Зафиксирован удар по Хмельницкой области. С 4:00 утра оккупанты начали терроризировать Украину ракетами.

С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

По данным Министерства энергетики Украины, во время сегодняшнего массированного удара оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах применены аварийные отключения. Повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

Всего уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7, которые применили оккупанты.

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