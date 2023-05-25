В то же время Дэн Хэмптон считает, что это не станет препятствием для украинских пилотов.

F-16, как и все истребители, является наступательным оружием, они могут работать в достаточно сложных условиях и не нуждаются в значительной инфраструктуре, рассказал в интервью "Голоса Америки" "самый смертоносный пилот F-16" американской авиации подполковник в отставке Дэн Хэмптон.

"Единственное, к чему F-16 довольно уязвим, - это повреждение двигателя, потому что у него такое большое впускное отверстие, чтобы собирать воздух", - отметил Хэмптон.

Если взлетно-посадочные полосы и дорожки не совсем чистые, то все, что находится на земле, может засосать двигатель, добавил он. "Но мы летали на этих самолетах в Ираке и Афганистане и других местах, где не очень чисто. И в этом на самом деле нет проблем, поэтому я не думаю, что это что-то такое, что ваши ВВС не смогут понять или сделать, когда самолеты прибудут", - подчеркнул американец.

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Хэмптон убежден, что от поставок F-16 будет и психологическая выгода для украинцев, это также повлияет и на россиян. "Им (россиянам - УНИАН) не нравятся западные технологии. Им не нравятся F-15, F-16, F-35, потому что россияне, умеющие думать, хорошо знают, на что способны эти самолеты. Поэтому это может повлиять на то, что россияне планируют делать", - считает Хэмптон.

В то же время самым приятным в F-16 в долгосрочной перспективе, ответил Хэмптон, "является то, что когда они у вас есть и у вас есть ВВС, которые управляют ими и имеют опыт полета на них, то любой, как Россия, кто думал бы о нападении на Украину, подумал бы еще раз".

"Потому что в этом случае они точно знали, что бы им противопоставили, потому что Украина и Россия имеют похожую военную технику. Совсем другое дело, когда ты борешься с кем-то, у кого совсем другое оборудование, и ты не уверен, насколько оно хорошее", - заметил американский военный.

Кто такой Дэн Хэмптон - что известно о топ-пилоте США

Хэмптон участвовал в войнах в Персидском заливе, Косово и Ираке. За свою 20-летнюю карьеру в ВВС США он совершил 151 боевой вылет и имеет, пожалуй, наибольшее количество военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме.

В марте Хэмптон заявил, что сам готов сражаться за Украину, если правительства обеих стран решат вопрос частных военных подрядчиков для выполнения полетов над Украиной. Кроме того, Хэмптон и ранее критиковал российские истребители, называя их "хламом", которому полагается разве что появляться на авиашоу.

F-16 для Украины - главное

После многомесячных колебаний США и союзники наконец согласились поставить Украине боевую авиацию, в частности речь идет об истребителях F-16.

К инициативе Британии, которая первой заявила о готовности продвигать "коалицию истребителей", присоединились Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия. Но активное участие в передаче F-16 сыграют те страны Европы, которые уже обновляют свой авиационный состав поколением F-35 - Дания и Нидерланды.

Во время "Рамштайна-12" министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения западного производства начнутся в ближайшие недели.

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