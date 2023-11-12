Дальность действия "Грома" в 500 км достаточна для поражения важных объектов на территории России.

Время от времени в украинском информационном пространстве возникают разговоры о применении на фронте украинского ракетного комплекса под названием "Гром", хотя его наличие на вооружении у ВСУ официально не подтверждено. Эксперты Building Tech рассказали о том, что собой представляет этот комплекс и чем он опасен для оккупантов.

"Гром" – оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разработанный украинским конструкторским бюро "Южное". Запланированная дальность стрельбы составляет до 500 км. Характеристики ракеты позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели, в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.

"Такие ракеты обычно используются для поражения важных объектов противника, включая командные пункты, мосты, объекты ПВО, ракетные и артиллерийские батареи, войска и технику, здания, радиолокационные аэродромы и другие важные объекты. Дальность действия "Гром" в 500 км достаточна для поражения важных объектов на территории России".

Эксперты отмечают, что пусковая установка "Гром" способна нести и запускать крылатые ракеты наземного базирования "Коршун" с дальностью 280-700 км.

"Коршун-2" – украинский проект дозвуковой крылатой ракеты, созданной на основе технологии советской крылатой ракеты Х-55. По заявлению пресс-службы КБ "Южное", крылатая ракета "Коршун-2" совершает полет, огибая рельеф местности на сверхмалых высотах, до 50 метров над поверхностью земли.

Отмечается, что ракетоноситель "Гром" несет две ракеты. Каждая ракета наводится независимо. Установку обслуживает экипаж из трех человек.

Комплекс имеет несколько модификаций, включающих:

"Гром" - оперативно-тактический ракетный комплекс для поражения объектов, расположенных в оперативно-тактической глубине противника на расстоянии до 280 км от точки старта - огневых средств противника (батареи зенитно-ракетных комплексов, ракетные комплексы); самолётов и вертолётов на стоянках аэродромов; объектов противовоздушной и противоракетной обороны; командных пунктов и узлов связи.

"Гром-М" - тактический ракетный комплекс для поражения только наземных объектов, расположенных в тактической глубине противника на расстоянии до 100 км от точки старта.

"Гром-2" - мобильная пусковая установка с двумя ракетами типа "земля-земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля высокой проходимости, разработанного для комплекса "Гром".

Ракетный комплекс "Гром" - реакция оккупантов

Согласно официальным сообщениям страны-агрессора, к октябрю РФ "сбила" уже семь ракет "Гром". А 1 октября враг впервые заявил о сбитии сразу двух ракет. Кроме этого, 30 сентября 2022 года российские оккупанты заявили, якобы уничтожили в Днепре цеха по сбору ракет в ОТРК "Гром-2".

В то эже время в Генштабе на вопрос о том, что на самом деле происходит с производством ракет "Гром-2", ответили, что "пока хотели бы сохранить таинственность ".

В то же время военные эксперты ставили под сомнение заявления РФ о наличии этого оружия в ВСУ.

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