Государству нужны значительные инвестиции, чтобы самостоятельно производить необходимое количество оружия.

Украинское государство вместе с волонтерами по состоянию на сегодня обеспечивают потребности ВСУ в новейшем или глубоко модернизированном вооружении примерно на 10%, еще около 30% предоставляют западные партнеры, а остальное приходится искать и покупать по всему миру.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Если говорить о 2022-2023 годах, то новейшим или глубоко модернизированным вооружением Украина сегодня обеспечивает себя примерно на 10 процентов. Это включая те вещи, которые самостоятельно покупают и завозят волонтеры. Еще примерно до 30 процентов потребностей нас обеспечивают западные страны. Остальное-это старые советские вооружения, хаотичный импорт всего, что может помочь на войне", - отметил он.

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Также Эксперт указал на то, что даже наступление в июне 2023 года Силы обороны начинали с определенным дефицитом вооружений.

По словам Бадрака, Украине необходимы значительные инвестиции, чтобы создать собственные производства и минимально необходимое вооружение для ведения войны без посторонней помощи.

"Мы можем посмотреть на Польшу, которая в этом году стала лидером по вложению средств в свою "оборонку". Оборонный бюджет Польши сейчас составляет более 27,2 миллиарда долларов. Я думаю, что мы примерно должны выйти где-то на такой бюджет", - отметил он.

Вооружение для Украины

С начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от союзников десятки видов вооружения-как советского, так и западного.

Среди западных образцов вооружения, которые получило наше государство от партнеров, нужно выделить ПТРК и гранатометы (американский противотанковый ракетный комплекс Javelin, шведско-британский противотанковый ракетный комплекс малой дальности NLAW), ударные БПЛА (турецкие ударные беспилотники Bayraktar и американские ударные дроны (барражирующие боеприпасы) Switchblade), бронетранспортеры (американский гусеничный БТР M113, американский восьмиколесный БТР Stryker).

Также Украина для отражения российской агрессии использует западные боевые машины пехоты (американский БМП Bradley, французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10), танки (немецкие Leopard), самоходные артиллерийские установки (французская колесная 155-мм САУ CAESAR, польская гусеничная 155-мм система Krab, словацкая колесная САУ Zuzana 2, шведская колесная 155-мм САУ Archer), реактивные системы залпового огня (американская система залпового огня HIMARS и более старый аналог HIMARS на гусеничной платформе Bradley – MLRS M270), зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и другие средства ПВО (норвежско-американский мобильный зенитно-ракетный комплекс NASAMS, немецкий ЗРК IRIS-T и основной ЗРК американской армии PATRIOT).

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