Выковырять эти "глаза" - значит существенно ослабить российские войска, их авиацию и ПВО, отметили партизаны.

Появились спутниковые снимки пораженного на западном побережье оккупированного Крыма российского комплекса РЛС. На них отчетливо видно большую пробоину в радиопрозрачном куполе станции.

Как сообщают в Telegram местные партизаны, станция фактически контролировала все южное побережье Украины и значительную часть акватории Черного моря.

"Выковырять эти "глаза" - значит существенно ослабить российские войска, их авиацию и ПВО", - объясняют партизаны.

Потери России – актуальное

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в боях уже более 215 тысяч своих солдат, из них 980 - за прошедшие сутки.

ВСУ регулярно бьют по позициям ПВО оккупантов, выбивая из поля станции РЭБ и РЛС, отслеживающие, в том числе, украинские дроны и самолеты.

Особенно большие потери противник продолжает нести на Таврическом направлении. По обновленной информации, на этом участке фронта защитники "минуснули" еще пять рот россиян и повредили почти 70 единиц техники РФ.

Кроме того, накануне появилось эффектное видео точного попадания дрона ВСУ в автомобиль российского "Ахмата". Реакция оккупанта за рулем "убила".

Война в Украине - главное

Россияне пытались наступать на двух направлениях. Хотя враг сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 19 боевых столкновений.

По словам представителя Восточной группировки войск Череватого, на Бахмутском направлении есть продвижение со стороны украинских войск. Замминистра обороны Анна Маляр, в свою очередь, заявила о деоккупации двух сел в Донецкой области.

Западные эксперты настаивают, что пока речь не идет о широкой наступательной операции, вместе с тем украинские силы "прощупывают" российскую оборону на "слабые места". В эстонской разведке отметили, что основной удар ВСУ еще впереди.

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