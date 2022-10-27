Агентство противоракетной обороны США также собрало данные для разработки систем, которые смогут защитить от гиперзвукового оружия.

Накануне, 26 октября, в 21:30 по киевскому времени, Минобороны США запустило зондирующую ракету для проведения почти дюжины испытаний с гиперзвуковым оружием.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС США.

Эксперименты проводили для оценки средств связи ракеты, ее навигационного оборудования и современных материалов, способных выдерживать высокую температуру гиперзвуковой среды.

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Вместе с тем Агентство противоракетной обороны США собрало данные для разработки систем, которые смогут защитить от такого оружия.

"Собранные данные помогут улучшить боевые возможности как флота, так и армии, чтобы обеспечить дальнейшее господство на поле боя. На этой неделе будет запущена вторая зондирующая ракета, чтобы завершить кампанию", - добавили военные.

Указывается, что разработка гиперзвукового оружия "является одним из приоритетов Минобороны США".

Такая ракетная способна летать со скоростью, которая по меньшей мере впятеро превышает скорость звука (5 Мах). Она также обладает высокой маневренностью и может действовать на разных высотах.

Гиперзвуковое оружие

В октябре прошлого года в России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Первые испытания ракеты "Циркон" пусками по мишени, расположенной на берегу, состоялись в январе 2020 года.

В то же время стало известно, что и в Китае провели испытание новой гиперзвуковой ракеты, которая способна нести ядерный боевой заряд.

Как сообщал УНИАН в августе 2022 года, оружейные компании пытаются создать защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет из-за опасений, что они могут дать решающее преимущество этим враждебным государствам.

В том же месяце США провели успешные испытания гиперзвукового оружия производства компании Raytheon Technologies. Однако добавлялось, что первые успешные испытания прошли еще в марте, но это не разглашалось, чтобы не раздражать РФ.

Известно, что США в апреле 2025 года начнут запускать спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет. Планируется, что это будет 28 объектов для сбора инфракрасных данных и обеспечения сетевой связи. На воплощение этого проекта США готовы потратить более 1,3 миллиарда долларов.

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