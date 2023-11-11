Бюджет закупок вооружения украинского производства в этом году около $1 млрд. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в следующем году он будет втрое больше.

С весны 2023 года количество украинских компаний, которые производят оружие, выросло вчетверо.

Такое заявление сделал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время ивента NV "Формула успеха Украины", напомнив, что весной было не более 50 компаний, которые могли производить что-то серийно.

"Весной было не более 50 компаний, которые могли производить что-то серийно, что летало, ездило и плавало. На сегодня таких компаний более 200… бюджет закупок вооружения украинского производства в этом году около $1 млрд. В следующем году он будет втрое больше. Это все — украинское производство", — пояснил Камышин.

Видео дня

По его словам, у Украины уже есть свой аналог шахеда.

"Есть ли у нас аналоги шахедов? Есть. Аналог 136-го шахеда есть, и он производится, и вы видите его применение. Мы просто никогда не объявляем, что это — украинский производитель, такой-то бренд, такой-то завод и так далее. Это — вопрос безопасности", — добавил министр.

Производство оружия в Украине

В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина планирует производить оружие за счет продажи конфискованных активов РФ.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall собирается открыть свое совместное с Украиной предприятие в Киеве, которое будет заниматься производством военной техники.

Также Украина создает Альянс оборонных индустрий для привлечения мировых производителей оружия и разрабатывает специальный экономический режим оборонно-промышленного комплекса, чтобы реализовать потенциал каждой иностранной компании.

Вас также могут заинтересовать новости: