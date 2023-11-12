"Пращу Давида" израильтяне создали недавно в коопперации с США.

Израиль впервые в истории продал за границу собственную систему ПВО "Праща Давида". Историческое соглашение подписано с Финляндией, сообщает Министерство обороны Израиля.

Стоимость сделки составляет около 317 миллионов евро.

О каком количестве комплексов идет речь, в сообщении не сказано. Но судя по стоимости сделки, это может быть всего один комплекс, состоящий из командного блока, радара, одной или нескольких пусковых установок и определенного количества зенитных ракет.

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Что такое "Праща Давида"

Зенитно-ракетный комплекс "Праща Давида" (David's Sling) является совместной разработкой Израиля и США. Основным подрядчиком является израильская оборонная компания Rafael. Это довольно новая разработка. На вооружение Армии обороны Израиля этот комплекс поступил только в 2015 году.

Точные характеристики комплекса являются предметом споров, но, по данным открытых источников, "Праща Давида" способна перехватывать баллистические и крылатые ракеты малой дальности, самолеты и беспилотники в радиусе до 250 км.

Таким образом, это среднее звено между "Железным куполом", перехватывающим примитивные ракеты, реактивные снаряды и беспилотники в малом радиусе, и зенитно-ракетным комплексом Arrow 3, который способен перехватывать воздушные угрозы стратегического уровня.

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