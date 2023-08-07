В Пентагоне рассказали, когда их ждать.

Соединенные Штаты Америки официально одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину. Об этом заявил начальник отдела снабжения армии Дуг Буш на брифинге, пишет CNN.

Их отправят уже в эти выходные. Сначала американские боевые танки должны попасть в Европу, на территории Украины Abrams стоит ждать к началу осени. Вместе с ними прибудет "все, что к ним прилагается", отметил Буш в комментарии журналистам.

"Боеприпасы, запасные части, топливное оборудование, ремонтные мощности. Так что речь идет не только о танках, но и обо всем, что к ним прилагается. Это все еще в процессе", - добавил он.

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Abrams для Украины: что известно

Напомним, в начале этого года президента Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден объявил, что Украина получит 31 боевой танк Abrams и ремонтно-эвакуационные автомобили к ним.

При этом позднее заместитель госсекретаря Штатов Виктория Нуланд отметила, что передать их к началу украинского контрнаступления не получится.

В апреле глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что хочет обучить украинских военнослужащих маневрам на танках Abrams. В конце мая в СМИ сообщили, что учения в Германии уже начались.

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