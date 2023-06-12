Эксперты считают, что споры между лидерами российских сил еще больше расшатывают их возможности на фронте, но это вряд ли свидетельствуют о приближающейся гражданской войне в РФ.

Конфликт и взаимные обвинения между ЧВК "Вагнер" и кадровыми российскими военными, которые набирают обороты, связаны с тем, что силы РФ не достигли поставленных целей в войне против Украины.

Такое мнение высказал специальный представитель Центра глобального взаимодействия Государственного департамента Джеймс Рубин, пишет "Голос Америки".

"Что я могу сказать о господине Пригожине, так это то, что он иногда говорит правду, иногда он преувеличивает. Я думаю, что это отражает трудности, с которыми Россия столкнулась в достижении своих целей. Россия не достигла своих целей в Украине. С каждым днем это становится все более очевидным, и все они критикуют друг друга за то, что они не достигли своей цели", - сказал Рубин.

В то же время президент Центра военной аналитики "Фонд Джеймстаун" Глен Говард считает, что последние видеообращения главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могут свидетельствовать об "интересных" внутренних процессах в России. Но это вряд ли свидетельствует о приближении гражданской войны в РФ.

"Заявления Пригожина очень интересные, шокирующие. Это новое сообщение о захвате русского полковника, который пытался убить вагнеровцев, это интересно. Я не знаю, что это значит во всей схеме российской военной стратегии и внутри страны... Но я думаю, что это интермедия в такой-себе комедии. Это немного театр. Смотреть "Первый канал", слушать, что говорят на телевидении, очень интересно. Потому что все обвиняют друг друга. Я бы не сказал, что это на грани гражданской войны в России, но это очень интересно. Так что продолжаем наблюдать", - сказал Говард.

По мнению эксперта Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Бена Дубоу, споры между лидерами российских сил еще больше расшатывают их возможности на фронте.

"Нельзя сказать, что это дошло до открытой войны, но мы видим много открытой критики того, как идет война... И, конечно, есть Пригожин, который очень публично бросил вызов Герасимову, Шойгу и другим военным лидерам минобороны таким способом, который раньше невозможно было представить. Это может быть характерно для Пригожина с его своеобразной склонностью к вниманию. Но вы потенциально можете увидеть других, лидеров, стремящихся к вниманию, создающих много хаоса и много проблем для координации усилий российских военных", - сказал Дубоу. ​

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что критика со стороны "вагнеровцев" сказывается на координации российских военных, несмотря на то, что наемники Пригожина в основном отошли в тыл и не участвуют в активных боевых действиях.

"Мы видим, что украинцы способны достигать значительных успехов вокруг Бахмута на северном и южном флангах. И это в значительной степени потому, что между российскими войсками не хватает координации. "Вагнер" действовал в собственных интересах, которые заключались в том, чтобы захватить город и доказать Путину, что они смогли, а после этого для них это не имело значения", - рассказала аналитик Института изучения войны Екатерина Степаненко.

Она добавляет, что отсутствие координации и сотрудничества негативно влияет на моральное состояние российской армии.

"Представьте, вы знаете, что у вас Пригожин постоянно издевается над 72-й бригадой. Если ты в 72-й бригаде, ты вряд ли будешь сотрудничать с "вагнеровцами" и вряд ли будешь желать им добра. И учитывая предыдущие заявления Пригожина о других регулярных формированиях, можете сделать вывод, что сплоченность между подразделениями на месте не настолько тесная, чтобы они могли консолидировать конкретную оборонительную позицию", - отмечает Степаненко. ​

Также в ISW считают, что Пригожин продолжит пытаться вернуть себе влияние, о чем, в частности, свидетельствует его недавнее заявление о готовности его боевиков "защищать" Белгородскую область, если "дела там ухудшатся".

"Скорее всего, он пытается найти для себя новую нишу, чтобы его все помнили. Российское информационное пространство делало ставку на Пригожина, как и Кремль делал ставку на Пригожина, в битве за Бахмут. И теперь ему нужно определить для себя новый участок, где он сможет сохранить свою целесообразность. Его силы истощены на данный момент, однако, я думаю, это возможно, если он сможет восстановиться. Но, возможно, он также пытается установить определенные условия для деятельности в приграничных районах России", - сказала Степаненко. ​

В ISW обращают внимание на присутствие личных целей в войне среди многих российских лидеров, поэтому вопрос захвата Украины для них отошел на второй план. В частности, об этом свидетельствует и заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который активно критикует "вагнеровцев" и также предлагает прислать своих боевиков в Белгород.

Конфликт между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ

Как сообщал УНИАН, между главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным и руководством минобороны России уже давно продолжается открытый конфликт, начавшийся после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Пригожин регулярно обвиняет министра Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова в неудачах на поле боя в Украине, а также в отсутствии поддержки "вагнеровцев" вооружением.

Пригожин с лета прошлого года активно вербовал в ряды своей ЧВК заключенных из российских колоний, но примерно с осени этот путь снабжения подразделений "свежим мясом" начало перехватывать именно минобороны РФ. С зимы Пригожина фактически полностью "отрезали" от российских колоний, поэтому он больше не смог искать зэков и пополнять ими потери своих подразделений.

В течение весны Пригожин регулярно критиковал Шойгу и Герасимова за отсутствие обеспечения боеприпасами своей ЧВК, также досталось и самому президенту-преступнику Владимиру Путину, которого главарь "вагнеровцев" опосредованно назвал "счастливым дедушкой, который думает, что ему хорошо" и предположил, что этот дедушка может оказаться "законченным м*даком".

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу обязал наемников ЧВК "Вагнер" подписать контракт с российской армией до 1 июля. Это якобы необходимо для приобретения добровольческими отрядами "правого статуса". В ответ Пригожин заявил, что "вагнеровцы" не будут подписывать контракты с минобороны РФ. Также он в очередной раз поставил под сомнение профессионализм армии России и добавил, что "Шойгу не может нормально руководить военными формированиями".

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