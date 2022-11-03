Идет позиционная война, есть определенное движение, но при малейшей возможности наши войска стараются выравнивать линию фронта, если есть какие-то движения.

На направлении Бахмута и Авдеевки, что на востоке Украины идут активные бои, однако украинские войска отбивают атаки врага и удерживают позиции. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Направление Бахмута и Авдеевки наиболее активное. Враг постоянно пытается вести штурмовые атакующие действия и наносить удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам: со ствольной артиллерии, из реактивных систем залпового огня, минометов, танков, авиации. Однако нашим войскам удалось отбить все атаки и удержать позиции", - сказал он.

Спикер сообщил, что идет позиционная война, есть определенное движение, но при малейшей возможности наши войска стараются выравнивать линию фронта, если есть какие-то движения.

Видео дня

Ситуация в районе Бахмута

Как сообщал УНИАН, по данным главы Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Бахмутский направление остается одним из самых напряженных на фронте, а город Бахмут очень сильно повреждены.

Западные эксперты отмечают, что на восточном участке фронта ситуация обостряется: россияне наступают сразу на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Известно, что Россия стянула под Бахмут все возможные воинские подразделения, которые строят линию обороны, потому что боятся наступления украинских сил. Враг пройти позиции не может, многочисленные потери у оккупантов фиксируются фактически ежедневно.

Вас также могут заинтересовать новости: