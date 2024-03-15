Там отметили, что пропагандисты распространили данные о том, что "пророссийские партизаны" подожгли позиции ВСУ в районе Купянска.

На линии Купянск-Сватово-Кременная продолжаются позиционные бои между ВСУ и российскими оккупантами, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики указали, что российские источники утверждали, будто бы "пророссийские партизаны" подожгли позиции ВСУ в районе Петропавловки и еще нескольких населенных пунктов вокруг Купянска, и вынудили украинские войска отойти с некоторых позиций. Однако ISW не видел никаких визуальных свидетельств таких предполагаемых поджогов или отхода военных ВСУ из этих районов.

Кроме того, в Институте отметили, что оккупанты продвинулись в центре Бердичей. Хотя российские военкоры соощили о продвижении оккупантов в Первомайском в районе Авдеевки, ISW не видел визуального подтверждения этого утверждения.

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Война в Украине: новости

РФ значительно усилила атаки на юго-восточном отрезке фронта. Здесь происходит две трети всех боевых столкновений с агрессором. Кроме того, российские войска увеличивают интенсивность использования дронов на Лимано-Купянском направлении. Им удалось перехватить инициативу.

За сутки на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 76 боевых столкновений.

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