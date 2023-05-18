Андрей Юсов указал на огромные проблемы российских оккупантов в Украине, которые привели к большим потерям.

Армия Российской Федерации и частные военные формирования несут огромные потери в Украине, в частности из-за плохого медицинского обеспечения. Мотивации воевать у мобилизованных россиян нет, поэтому используют загранотряды.

"Насколько армия РФ цивилизованная мы уже видели на всех деоккупированных территориях. Жизнь солдата ничего не стоит. Во многих случаях раненых бросают и не забирают. Значительные потери среди личного состава связаны со слабой системой медицинского обеспечения в полевых условиях. Это реалии российской армии", - рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

При этом он указал, что россиян никто не спрашивает, хотят ли они воевать, поэтому им приходится активно использовать загранотряды.

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"Если говорить про мотивацию, то в большинстве случаев ее нет. Если бы условно была демократическая страна и право выбора, то многие рашисты из числа частично мобилизованных не принимали бы участие, но их никто не спрашивает и право голоса у них нет, а соответственно воли к сопротивлению тоже. В связи с этим и существуют загранотряды, ямы и подвалы, в которых сидят сами рашисты по приказам своих командиров и офицеров, и много других внестатутных ситуаций и размолвок в российской армии, которая на самом деле является ордой", - указал разведчик.

По его словам, взаимодействие между Минобороны РФ и российскими ЧВК очень плохое.

"Минобороны РФ и ЧВК обвиняют друг друга в тех потерях, что фиксируются на фронте, в том числе и на Бахмутском направлении. Этот конфликт настоящий, он не придуманный. Это характеристика того, что происходит в головах военно-политической "элиты" РФ. Они перекладывают друг на друга ответственность за ситуацию, которая сложилась – геополитическое поражение России, и за ситуацию в будущем, когда это все придется объяснять россиянам, которые еще верят телевизору, но реальность уже их догоняет", - отметил Юсов.

Также он напомнил, что у ЧВК "Вагнер" очень высокий уровень потерь, потому что их активно привлекали к штурмовым действиям, а пополнять их из-за конфликта с Минобороны РФ не могут.

Потери России в Украине по состоянию на 18 мая - что известно

В Генштаба ВСУ сообщили, что украинские воины за 18 мая "минуснули" более 500 россиян. С 24 февраля общие потери России в Украине пересекли отметку в 200 тысяч человек.

В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны Украины уничтожили четыре склада боеприпасов и более роты личного состава российских захватчиков на Таврическом направлении.

В то же время главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что якобы оголение флангов на севере Бахмута произошло из-за отхода российских регулярных войск.

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